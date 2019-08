Mertens segna e prende in giro i tifosi della Fiorentina VIDEO

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Il gol di Driesè arrivato proprio mentre icantavano “chi non salta napoletano è”. Come una punizione divina, il numero 14 li ha ammutoliti perforando la rete viola. Poi, ha fatto suo il coro contro i napoletani, esultando con Insigne. Saltelli e labiale inconfondibile nell’abbraccio con Insigne. E ora chi è che salta perché è napoletano? “E chi non saltaa”#“sfotte” iche fino a qualche secondo prima cantavano: “Chi non salta è napoletano”#Napoli pic.twitter.com/kzYQicykfe — Salvatore Amoroso (@sal amoroso21) August 24, 2019 L'articoloin) ilNapolista.

