U&D | dopo lo scandalo Raffaella Mennoia rompe il silenzio

Teresa dopo la presunta diffida da U&D - torna a parlare : 'Ci sentiremo in questi giorni' : dopo essere stata per giorni una delle protagoniste indiscusse del gossip con i suoi attacchi a Raffaella Mennoia, ultimamente Teresa Cilia sembra essersi parecchio defilata. Le notizie che aveva promesso di dare sul presunto comportamento scorretto della redattrice di Uomini e Donne, infatti, non sono mai state rese pubbliche, pare a causa di una diffida che la ragazza avrebbe ricevuto dai "piani alti". Oggi, dopo un periodo di silenzio, la ...

U&D - Claudio Sona interviene dopo le polemiche e difende la redazione : 'Sporto denuncia' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare del caos da cui è stato travolto il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Tutto ha avuto inizio dopo la fine della relazione tra il primo tronista gay Claudio Sona e la sua scelta dell'epoca Mario Serpa. dopo un bel po' di tempo dalla fine della loro storia, infatti, l'ex corteggiatore ed ex opinionista del programma, ha tirato fuori alcune indiscrezioni che hanno avuto lo scopo di ...

U&D - Teresa Cilia diffidata dalla redazione dopo lo scandalo : Teresa Cilia è stata diffidata dalla redazione di Uomini e Donne o almeno questo è quello che emerge dalle ultime dichiarazioni di suo marito Salvatore Di Carlo. Nei giorni scorsi fra l’ex tronista e Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, era nato uno scontro durissimo con accuse sempre più pesanti. Teresa aveva affermato che i rapporti si erano interrotti dopo che, durante una puntata speciale di Temptation Island, il ...

U&D - Manuel Galiano volta pagina dopo la Cavaglià : pizzicato con una ragazza mora : Manuel Galiano dopo l'addio a Giulia Cavaglià sembra aver voltato pagina. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne mentre si trova in vacanza a San Teodoro, è stato avvistato insieme ad una ragazza mora. Per chi se lo fosse perso Manuel e Giulia si sono lasciati. Nello specifico alcuni pettegolezzi avevano mormorato un presunto tradimento da parte del ragazzo, durante la vacanza di Ibiza. L'ex protagonista del dating ha sempre negato di aver tradito ...

U&D - la redazione dopo gli scontri tra Serpa e Mennoia : 'Possibili querele' : Da qualche giorno Raffaella Mennoia, autrice del trono classico di Uomini e Donne, e Mario Serpa, hanno dato il via ad una lunga faida sui social. Alla base del botta e risposta tra i due c’è Claudio Sona. Mentre Raffaella si è schierata chiaramente dalla parte del primo tronista gay, Mario continua a sostenere che il suo ex fidanzato si è beffato tutti, ne avrebbe le prove, ma la redazione non vuole dargli peso. Da lì sono partiti un insieme di ...

Raffaella Mennoia dopo lo sfogo di Serpa contro U&D scrive : 'Social pieni di vigliacchi' : È un botta e risposta serrato quello che sta andando in scena su Instagram in questi ultimi giorni: alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, hanno deciso di scagliarsi verbalmente contro la redazione del programma, portando a galla quella che sarebbe la loro verità. dopo il duro sfogo di Mario Serpa contro Raffaella Mennoia ed altri autori del dating-show, anche Alex Migliorini e Claudio Merangolo si sono esposti per denunciare quelle ...

U&D - Giulia sbotta contro Manuel dopo l'intervista : 'Le parole sono smentite dai fatti' : Le interviste pubblicate ieri 26 luglio su Witty Tv non hanno messo fine alle discussioni tra gli ex protagonisti di Uomini e donne, lasciatosi a poche settimane dalla scelta avvenuta lo scorso maggio. Al contrario, due di loro hanno dato l'avvio a nuovi botta e risposta, destinati a non esaurirsi in breve tempo. Protagonista di nuove dichiarazioni al vetriolo su Instagram è Giulia Cavaglià, che sembra non avere particolarmente gradito le parole ...

Luigi e Irene, traguardo importante dopo U&D: Gossip Uomini e Donne, Irene e Luigi sorprendono i fan: amore a gonfie vele per la coppia Irene e Luigi di Uomini e Donne sono le persone più felici sulla faccia del pianeta: la loro storia procede magnificamente e non vedono l'ora di realizzare tutti i loro progetti di coppia. E non ne sono pochi.

Sonia - ex U&D - dopo le voci di rottura con Ivan dice : 'Il post può dire tutto o niente' : È finita tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da un paio di giorni, e più precisamente da quando la ragazza ha pubblicato uno strano messaggio su Instagram per commentare una sua foto. Stamattina, dopo un breve periodo di silenzio, la corteggiatrice sarda ha provato a fare chiarezza sulla sua vita privata in alcuni video che ha caricato nelle Stories: la sintesi di quello che ha ...

U&D : Klaudia Poznanska avrebbe trovato l'amore con Ludwig dopo il trono di Andrea Zelletta : Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta nell'ultima stagione di Uomini e Donne, avrebbe ritrovato l'amore dopo la disastrosa avventura con l'ex tronista. Secondo alcune indiscrezioni, qualche giorno fa girava voce che la ragazza si era avvicinata ad un giovane calciatore della Nazionale italiana di calcio Under 20, notizia smentita poco tempo dopo da Klaudia stessa, il cui sguardo sembra essere rivolto altrove. La giovane polacca ...

U&D : Mattia Marciano - dopo le voci sulla Nasti - starebbe con Viktorija Mihajlovic : Risale a pochi giorni fa il rumors secondo il quale Angela Nasti penserebbe ancora al suo più famoso ex fidanzato: Mattia Marciano. Il numero di "Chi" che è uscito il 10 luglio, però, racconta un'altra verità sul napoletano: pare che da circa un mese l'ex tronista di Uomini e Donne frequenti una delle figlie di Sinisa Mihajlovic, Vicktorjia. Presunto nuovo amore per Mattia Marciano La vita privata di Angela Nasti continua a tenere banco su siti ...

Andrea Zelletta - ex U&D - si sfoga dopo gli insulti social : 'Meglio evitare tutto' : Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è sicuramente l'ex tronista Andrea Zelletta, il quale ha fatto appassionare il pubblico di Canale 5 con le sue tormentate vicende sentimentali che alla fine lo hanno portato a coronare il suo sogno d'amore con la bella Natalia. Tra i due, infatti, è sbocciato l'amore malgrado le critiche e qualche polemica che si è avuta in rete e anche adesso che si sono spenti i riflettori della ...

Gossip U&D : Angela Nasti - dopo l'addio ad Alessio - starebbe ripensando a Mattia Marciano : Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco ...

U&D - Andrea Zelletta e Natalia un mese dopo la scelta : 'Lo vedo come padre dei miei figli' : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sono una delle poche coppie rimaste insieme dopo che Angela e Giulia hanno lasciato i loro rispettivi partner, Alessio e Manuel. L'ex tronista Andrea e la Paragoni infatti, si sono raccontati sul loro primo mese di fidanzamento al magazine ufficiale del dating show di Mediaset ''Uomini e Donne'' . dopo che il tronista ha scelto Natalia, circa un mese fa, la loro storia d'amore è andata sempre a gonfie vele. ...