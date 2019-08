Migranti : su barca appoggio Jonio messaggio a Ue ‘Basta nascondersi dietro Salvini’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – “Eu stop hiding behind Salvini”, cioè “Unione europea basta nascondersi dietro Salvini”. E’ il messaggio scritto sulla vela della ‘Matteo S.’, la barca d’appoggio della nave Mare Jonio del progetto di Mediterranea Saving Humans, che è partita ieri sera da Licata (Agrigento) per salvare vite umane. Il messaggio è apparso anche tra le stories di Instagram di ...

Ocean Viking - accordo per sbarcare i Migranti a Malta : Il premier Muscat: "Nessuno resterà sull'isola, la redistribuzione concordata con l'Ue". Msf: "Sollevati per la soluzione, ma i governi europei devono porre definitivamente fine a stalli prolungati e meschine negoziazioni caso per caso"

Migranti - Ocean Viking sbarca a Malta : “I 356 profughi a bordo ridistribuiti tra 6 paesi Ue” : La Ocean Viking potrà sbarcare a Malta dopo 14 giorni in mare. È questo l'annuncio giunto da Medici senza Frontiere, e confermato dal primo ministro de La Valletta Joseph Muscat, che aggiunge che i 356 Migranti a bordo, tra cui un centinaio di bambini, saranno distribuiti tra 6 paesi Ue: Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. "Erano davvero necessarie due settimane di esacerbante attesa per sbarcare questi ...

Open Arms - Migranti sbarcati - nave sequestrata. Salvini : "Sarò denunciato per omissione di atti d'ufficio" : Lo sbarco dei migranti salvati dalla Open Arms è completato. Durante la notte tutte le persone che sono state salvate venti giorni fa hanno potuto finalmente toccare terra dopo che la Procura di Agrigento ha disposto lo sbarco immediato e il sequestro della nave "per evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze". Il reato è quello previsto dall'articolo 328 del Codice Penale che punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un ...

Open Arms - sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 Migranti. Nave sequestrata e trasferita al porto di Licata. Aperta indagine contro ignoti : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della Nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...

