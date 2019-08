Io e Te | Remo Girone rivela | «Ho sofferto per anni di depressione» Pierluigi Diaco

Io e Te - Remo Girone : “Sono stato depresso”. Diaco fa un’ammissione : Remo Girone confessa a Io e Te: “Ho avuto una fortissima depressione” Ultima puntata della settimana per quanto riguarda il salotto di Io e Te condotto da Pierluigi Diaco con la partecipazione di Valeria Graci e Sandra Milo. Come di consueto la trasmissione si è aperta con la canzone di Vasco Rossi che ha invaso lo studio dove i baci tra i tre sono all’ordine del giorno. Oggi Pierluigi Diaco ha intervi stato il grande attore ...

Euro 2020 - Uva in visita al Coni : “Se l’Azerbaigian non si qualifica - giocheRemo a Roma le 3 gare del girone” : Al di là degli aspetti sportivi, con la mancata qualificazione alle semifinali dell’Europeo Under 21 e conseguentemente alle Olimpiadi, ottimo è stato il lavoro – a livello organizzativo – per quanto concerne la competizione giovanile svoltasi in Italia e terminata qualche giorno fa. La speranza è che anche con l’Europeo itinerante del 2020, di cui Roma sarà la sede italiana, le cose si possano ripetere. A tal ...