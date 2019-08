Fastweb | al via partnership per lo sport con Dazn 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) (AdnKronos) – “da sempre vicina al mondo dello, tramite l’accordo con, intende soddisfare il desiderio dei propri clienti di vivere in prima linea i migliori eventiivi accedendo a tutti i contenuti della piattaforma in modo semplice e veloce, da casa o in mobilità”, sottolinea Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di. “Con il lancio della nuova offerta uniamo all’affidabilità e alla velocità della nostra rete tutte le emozioni delloin diretta e on demand per offrire a tutti i nostri clienti la migliore experience possibile”.Attivare l’offerta è molto semplice e veloce. Sottoscrivendo il servizio in uno dei punti vendita o da web tutti i nuovi clientitroveranno direttamente nella propria area clienti Myle indicazioni per attivare sul sito.com la ...

FASTWEB : Fastweb e @DAZN_IT: tutte le emozioni dello sport in diretta con l’affidabilità e qualità della rete Fastweb ad un… - Tecno__Android : Fastweb Mobile sfida la concorrenza: l'offerta low cost per tutti i clienti - L'operatore virtuale che si appoggia… - ZiglyTsl : ?? a @fastwebhelp perché Internet lento la sera, di giorno un po' meno, spesso manca la linea sia voce che internet.… -