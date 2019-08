A Hong Kong catena umana di 40 km per protestare contro la Cina

Hong Kong - "catena umana" come in Urss : 13.45 L'ex colonia britannica si prepara alle nuove proteste delle prossime ore e del fine settimana. Riflettori puntati soprattutto sulla "Hong Kong way", la catena umana che ricorda 30 anni dopo la "Baltic way" di Estonia, Lettonia e Lituania per l'indipendenza dall'Unione sovietica. Domani i manifestanti torneranno all' aeroporto per un nuovo "stress test" del trasporto aereo, dopo i sit-in iniziati il 9 agosto che hanno portato alla ...

Google ha chiuso 210 account di YouTube che facevano disinformazione sulle proteste a Hong Kong : Google ha annunciato di aver chiuso 210 account su YouTube che sarebbero stati creati con l’obiettivo di fare disinformazione sulle proteste in corso nelle ultime settimane a Hong Kong contro il governo centrale cinese. La decisione di Google arriva a

Il popolo di Hong Kong : una catena umana come nell’Urss del 1989 : Oggi gli attivisti comporranno un serpentone di 40 km nella città. L’iniziativa s’ispira a quanto fecero i Baltici esattamente 30 anni fa

Il dipendente del consolato britannico di Hong Kong detenuto in Cina è accusato di favoreggiamento della prostituzione - dicono i media locali : Il Global Times, un tabloid collegato al Partito Comunista Cinese, dice che il dipendente del consolato britannico di Hong Kong che da due settimane è detenuto in Cina, è accusato di favoreggiamento della prostituzione. Il tabloid cita fonti di polizia di Shenzhen,

Il dipendente del consolato britannico di Hong Kong detenuto in Cina è accusato di istigazione alla prostituzione - dicono i media locali : Il Global Times, un tabloid collegato al Partito Comunista Cinese, dice che il dipendente del consolato britannico di Hong Kong che da due settimane è detenuto in Cina, è accusato di istigazione alla prostituzione. Il tabloid cita fonti di polizia di Shenzhen,

Milano Finanza : la Juve apre una base operativa a Hong Kong : La Juventus apre una branch a Hong Kong. Lo scrive Milano Finanza. Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), dieci Juventus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora la base operativa creata ad Hong Kong. La volontà della Juve, ...

Milano Finanza : La Juve apre una base operativa a Hong Kong : La Juventus apre una branch a Hong Kong. Lo scrive Milano Finanza. Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), dieci Juventus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora la base operativa creata ad Hong Kong. La volontà della Juve, ...

Le aziende di Hong Kong mostrano perché Huawei non è indipendente da Pechino : Roma. Da qualche giorno circola sui social network una storia epica e probabilmente falsa su Rupert Hogg, ex ceo di Cathay Pacific, la compagnia aerea di Hong Kong. La storia è questa: mentre le proteste di Hong Kong contro il governo e per la libertà infuriavano, i manifestanti occupavano l’aeropor

La Juventus apre base operativa a Hong Kong [FOTO e DETTAGLI] : Novità in casa Juventus in attesa dell’esordio dei bianconeri sul campo del Parma. Guardare avanti e guidare il cambiamento significa anche rivolgere lo sguardo a realtà più lontane e rafforzare la propria presenza nel mondo. Questo è uno dei principi che ispira l’attività internazionale di Juventus e che si concretizza con l’apertura di una branch a Hong Kong. La presenza bianconera in APAC non è nuova come testimoniano i tre Global ...

Hong Kong - Alibaba posticipa quotazione “per non infastidire la Cina”. Arrestato dipendente consolato britannico : Le proteste che da mesi proseguono a Hong Kong si riflettono anche sulla Borsa. Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, scrive Reuters, ha infatti deciso di posticipare la quotazione nell’ex colonia britannica. “Avrebbe infastidito Pechino – si legge sul sito dell’agenzia – perché sarebbe stata un grande regalo ad Hong Kong considerando ciò che sta succedendo in città” in questo momento. L’Ipo di ...

Hong Kong - Alibaba posticipa quotazione : “Avrebbe infastidito Pechino”. Arrestato dipendente consolato britannico : Le proteste che da mesi proseguono a Hong Kong si riflettono anche sulla Borsa. Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, scrive Reuters, ha infatti deciso di posticipare la quotazione nell’ex colonia britannica. “Avrebbe infastidito Pechino – si legge sul sito dell’agenzia – perché sarebbe stata un grande regalo ad Hong Kong considerando ciò che sta succedendo in città” in questo momento. L’Ipo di ...

La Juventus apre una filiale a Hong Kong : Dominare in Italia è certamente importante, ma la Juventus guarda ormai da tempo e sempre con maggiore interesse alla sua presenza all’estero con un’attività internazionale mirata. Nasce proprio in quest’ottica l’apertura di una branch a Hong Kong. La presenza bianconera in APAC non è nuova come testimoniano i tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) […] L'articolo La Juventus apre una filiale a Hong Kong è ...

Pechino conferma l’arresto del dipendente del consolato britannico di Hong Kong : La notizia della scomparsa di Simon Cheng Man-kit risale all’8 agosto scorso. Secondo la Cina si tratterebbe di un fermo per 15 giorni per «violazione della legge sulla sicurezza pubblica»

Un impiegato del consolato britannico a Hong Kong è detenuto in Cina da quasi due settimane : Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che un impiegato del consolato britannico a Hong Kong di cui non si sapeva nulla da quasi due settimane è in stato di fermo nella Cina continentale. L’uomo si chiama Simon Cheng, ha