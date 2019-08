Napoli | le parole di Allan e Di Lorenzo | dalla sfida alla Fiorentina di Ribery a quella

Can Yaman - confessione notturna durante vacanza a Napoli : l’attore senza parole : Bitter Sweet, le vacanze di Can Yaman in Italia L’arrivo di Can Yaman in Italia è stato accolto con euforia ed entusiasmo da tutti i suoi fan che non si aspettavano certamente, non tutti almeno, una sorpresa di questo tipo nel bel mezzo di agosto; invece è successo, tutti si sono precipitati nell’albergo di Napoli […] L'articolo Can Yaman, confessione notturna durante vacanza a Napoli: l’attore senza parole proviene da ...

FOTO – Parole bellissime di Rog : lettera d’addio al Napoli e ai tifosi : L’addio di Rog ai tifosi ed al Napoli in una splendida lettera Marko Rog, ormai ex calciatore del Napoli, da poco passato al Cagliari, ha dedicato un bellissimo messaggio di saluto ai partenopei su Instagram ringraziando per l’affetto ricevuto. “GRAZIE Napoli” “Grazie Napoli, città stupenda: potrò parlare sempre con orgoglio del nostro tempo insieme. Grazie a tutte le persone del club con cui ho avuto il piacere di lavorare: ...

Diawara - prime parole da giallorosso : “Fortunato ad essere un giocatore della Roma - un onore essere allenato da Fonseca. Quando ero a Napoli…” : Le prime dichiarazioni di Diawara in giallorosso L’ex Napoli Amadou Diawara, è un nuovo giocatore della Roma ed ha rilasciato le prime dichiarazioni da giallorosso ai microfoni di Roma TV. Ecco quanto riportato da Vocegiallorossa: “Per me essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per tornare velocemente, non vedevo l’ora di conoscere i compagni e l’allenatore, voglio arrivare ...

Auriemma svela le parole di Icardi mentre guardava una partita del Napoli. Giuntoli in costante contatto con Wanda Nara : Icardi-Napoli le ultime Raffaele Auriemma a Radio Marte nella trasmissione ‘Si gonfia la rete’ ha parlato delle ultime notizie sulla trattativa Icardi-Napoli e proprio riguardo l’attaccante ha svelato alcune dichiarazioni dette dallo stesso mentre guardava una partita del Napoli. Ecco gli aggiornamenti di Auriemma sulla trattativa: “L’argomento attaccante è preminente in casa Napoli e il bomber su cui il Napoli sta ...

Calciomercato Napoli - le parole del presidente dell’Atletico Madrid riaccendono le speranze per James : Calciomercato Napoli – La vicenda James Rodriguez non sembra trovare una fine. Un giorno il colombiano sembra più vicino al Napoli, un altro appare più vicino all’Atletico Madrid. A proposito del colombiano ha parlato il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo:“L’Atletico è interessato ai grandi giocatori, e indiscutibilmente James lo è. Ma non è detto che arriverà all’Atletico”. Alla ...

Napoli - Gesù al posto della targa su una Vespa/ Il video denuncia "Senza parole" : Napoli, l'adesivo di Gesù al posto della targa di una Vespa: il nuovo video denuncia da Napoli. Borrelli dei Verdi "Senza parole"

Sepe - splendida lettera di addio : “Servirebbero milioni di parole per descrivere i miei 20 anni di Napoli! Ne sarò sempre grato…” : Sepe saluta la piazza ed i tifosi, la lettera su Instagram Luigi Sepe è ufficiale il suo passaggio al Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il portiere ex Napoli ha voluto salutare i tifosi con una bellissima lettera su Instagram: “Servirebbero milioni di parole per descrivere questi miei 20 anni di NAPOLI… dalla prima volta nel lontano 1999 a Marianella finendo con l’ultima volta al san Paolo contro il ...

Napoli - il report dell’allenamento di Dimaro e le parole di Luperto : “Di Lorenzo? Vi giuro che…” : Quarto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida. Il gruppo azzurro, oggi, in Val di Sole è stato impegnato in esercizi di riscaldamento e prevenzione. Successivamente fase tattica, con svolgimento offensivo e lavoro tecnico. Chiusura con sviluppi di situazioni di gioco su calci piazzati. Inglese ha svolto un allenamento differenziato. La squadra riposerà nel pomeriggio e riprenderà la preparazione domani mattina. Nel ...

Mirko Calemme : “Le parole di Ancelotti hanno fatto capire le intenzioni del Napoli - per James ci vuole uno sforzo importante” : Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo AS é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando le parole di Ancelotti in conferenza stampa : “Quello che ha detto Ancelotti fa capire che il Napoli vuole James. L’ostacolo principale in questo momento è la formula, perché il Napoli vuole il prestito, ma il Real Madrid vuole darlo via a titolo definitivo essendo consapevole che già è stato ...