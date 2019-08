Inter | la decisione pericolosa di Icardi e la richiesta che rischia di ‘condannare’ i

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ultimi giorni di calciomercato, una situazione spinosa che dovrà essere risolta è quella che riguarda l’attaccante Mauro, è rottura totale tra l’argentino ed il club nerazzurro e clamorosamente al momento la soluzione più probabile sempre una conferma a Milano da separato in casa,di non scendere in campo per tutta la prossima stagione. Sì perchè sembra quasi impossibile riuscire a ricucire lo strappo con l’ed anche sul calciomercato la situazione sembra abbastanza fluida.accetta un trasferimento solo alla Juventus, ha già detto no al Monaco e sembra indirizzato a rifiutare anche la proposta del Napoli, sta per scadere l’ultimatum del presidente De Laurentiis. L’ha trovato l’accordo sia con Monaco che con il club azzurro ma l’argentino ha chiuso la porta. Si tratta di una sceltaquella ...

