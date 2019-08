Traffico Roma del 21-08-2019 ore 14 | 30

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2019)SCARSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPLAI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. RESTA CHIUSA VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIALE CORTINA D’AMPEZZO ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA TRAVERSA. E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO; TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO ...

