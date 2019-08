Simon | eseguita l' autopsia Il procuratore | E' deceduto per shock emorragico

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Come ipotizzato dai soccorsi dopo il ritrovamento del corpo, il 27enne sarebbe rimasto in vita al massimo 45 minuti dopo la caduta

