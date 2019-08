Nicola Zingaretti | pieno mandato dal Pd per trattare col M5s Vuole

Nicola Zingaretti : "No alle ammucchiate - maggioranza di governo chiara o voto" : “Serve un governo forte: chiarezza e nessuna confusa ammucchiata”, è netto il messaggio che Nicola Zingaretti lancia dalla direzione del Pd. Nella sua relazione, approvata dall’assemblea per acclamazione, spiega: “Abbiamo la responsabilità e il dovere di verificare se esiste una nuova maggioranza parlamentare”. All’indomani delle dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede che ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - primo contatto telefonico. Il premier Pd-M5s : tre nomi da brividi : Facile "mandare a casa" Matteo Salvini, il duro per Pd e M5s arriva ora. Approfittato della crisi aperta da Matteo Salvini con eccessiva leggerezza, i dem iniziano ufficialmente la trattativa con i grillni per il governo "dell'inciucio". Come riportato dalla Stampa, il segretario Nicola Zingaretti e

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti - quello che è sfuggito a molti : Pd e M5s - perché può saltare tutto : Il premier Giuseppe Conte non si è ancora dimesso e nel Pd va in scena un nuovo, drammatico cambio di rotta. Matteo Renzi, in Senato, corregge il tiro dichiarandosi a favore di un governo con il Movimento 5 Stelle, anche di breve durata, per disinnescare l'aumento dell'Iva e la manovra. In quel gove

Nicola Zingaretti attacca Giuseppe Conte : "No all'auto-assoluzione. C'era anche lui in questi 15 mesi" : "Tutto quanto detto sul ministro Matteo Salvini dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di auto-assoluzione". Nicola Zingaretti, dopo il discorso del premier in Senato attacca: "In questi 15 mesi è stato il presidente del Consiglio, anc

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun governo M5s-Pd. Se si arriva alla crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola

"No a governi pasticciati o di corto respiro" - dice Nicola Zingaretti : "Vedremo, dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori, cosa accadrà martedì nel dibattito aperto dal Presidente Conte. Diciamo no a qualsiasi ipotesi di Governo pasticciato e di corto respiro". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "Continuo a pensare - aggiunge Zingaretti - che aprire dibattiti su governi futuri prima che quello in carica cada sia un errore. ...

Nicola Zingaretti : "Bene Conte. La strategia dell'odio aggrava i problemi" : “Bene Conte. La strategia dell’odio non risolve i problemi, li aggrava e li scarica su esseri umani. La vicenda Open Arms è l’ennesima prova del fallimento della politica di questi mesi.” Lo scrive in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Nicola Zingaretti lancia la campagna "Italia più bella" : "È il momento dell'unità" : Nicola Zingaretti, segretario del Pd, lancia in un video su Facebook la campagna “Italia più bella”.“Il Governo ha fallito - afferma -, è in crisi e quindi le nostre ragioni erano quelle giuste. Ora è il momento dell’unità per proporre un’alternativa per il Paese.Costruiamo tutti insieme un’Italia più bella, a partire dalle feste de l’Unità rese possibili da ...

Nicola Zingaretti contro Matteo Renzi - scissione del Pd in vista? Indiscrezione-terremoto : "Francamente no". Il segretario del Pd Nicola Zingaretti liquida così l'ipotesi di Matteo Renzi di allearsi ai Cinque Stelli per formare un fronte anti-Salvini. "Tutto il Partito Democratico in questi lunghi mesi ha escluso qualsiasi ipotesi di accordo con il M5S - scrive Zingaretti nel suo blog sul

Nicola Zingaretti resiste all'accrocco : Deve aver pensato, il segretario del Pd, che ci vuole davvero una faccia di bronzo a brigare affinché nasca un qualche accrocco con i Cinque Stelle, dopo che per mesi gli stessi che oggi, nel Pd, si adoperano ad evitare il voto ululavano “mai con quelli”. In modo più o meno colorito, minacciando di strappare la tessera nell’eventualità, perché, in fondo, non c’è differenza con la Lega, e ...

Nicola Zingaretti il migliore alleato di Matteo Salvini : Strano ma vero. Nicola Zingaretti alleato di Matteo Salvini. Un’alleanza non da coalizione ma un patto per scopi comuni: tornare

Nicola Zingaretti - la promessa a Matteo Salvini : nessun governicchio. Bomba di Claudio Cerasa : Il rischio di questa crisi di governo, come è noto, è che Sergio Mattarella si metta di traverso. Scontato, infatti, un tentativo del capo dello Stato di trovare una nuova maggioranza, magari tra Pd e M5s. Operazione che però ha pochissime possibilità di successo, nonostante i numerosi abboccamenti