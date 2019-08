Emma | con lʼaitante modello Nikolai sembra andare davvero… “al massimo”

Emma Marrone a Capri con Nikolai Danielsen - 28enne che fu eletto Mister Norvegia nel 2011 : Si chiama Nikolai Danielsen il modello che, secondo quanto scrive il settimanale Chi, sarebbe l’ultimo flirt di Emma Marrone. Norvegese di 28 anni, ha un passato da ex pugile e tutte le qualità per conquistare il cuore dell’ambita artista salentina, ex compagna di Stefano De Martino e Marco Bocci. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha fotografato i due insieme a Capri. Non ci sono baci nelle foto ma il feeling è evidente. Emma e Nikolai ...

GEmma Galgani e Ida Platano Confessano le Loro Vite Sentimentali! : Ida Platano e Gemma Galgani, entrambe protagoniste di Uomini e Donne Over, Confessano in una lunga intervista, come è nata la Loro amicizia, ma soprattutto raccontano dettagli sulla vita sentimentale! Da non perdere! Uomini e Donne: Gemma Galgani ed Ida Platano si Confessano a cuore aperto su cosa ne pensano l’una dell’altra! La prima ad esprimersi, è l’ex fiamma di Riccardo Guarnieri! Ida Platano e Gemma Galgani sono ...

Trono Over - Barbara e GEmma ora amiche : c’entrava Giorgio nelle liti continue : Uomini e Donne, Barbara De Santi parla del suo lavoro da insegnante Barbara De Santi ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv e ha parlato non solo della sua vita, ma anche della rivalità con Gemma Galgani al Trono Over. Prima di tutto ha parlato del suo lavoro. Barbara è una insegnante di sostegno di […] L'articolo Trono Over, Barbara e Gemma ora amiche: c’entrava Giorgio nelle liti continue proviene da Gossip e Tv.

Emma Bonino inchioda Giuseppe Conte : "Il suo discorso è una estrema richiesta d'aiuto a Sergio Mattarella" : "Le dissociazioni postume del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sono convincenti" e "l'appello a Sergio Mattarella sembra all'insegna di una estrema richiesta di aiuto: 'Abbiamo combinato questo pasticcio e non sappiamo come uscirne'". E' durissima Emma Bonino di +Europa in aula a palazzo

Uomini e Donne : GEmma Galgani si sente fortunata e fa una confessione : Gemma Galgani di Uomini e Donne ammette: “Ho avuto tanta tenerezza” Gemma Galgani è tornata a parlare su Instagram. La dama di Uomini e Donne in queste settimane è stata meno presente sui social a causa, molto probabilmente, degli impegni professionali. Presto infatti Gemma condurrà Giortì, un nuovo programma che andrà in onda su La5 e la vedrà al fianco di Giulia De Lellis. Ieri la 69enne di Torino ha trascorso il Ferragosto ...

Emmanuel Macron - il patto con l'Ue per farci invadere. Così ci mandano altri 300 migranti : Lo scontro sui 147 migranti raccolti dalla nave spagnola della Open Arms vede per ora sconfitto Matteo Salvini la cui linea di difesa ad ogni costo delle frontiere nazionali trova l' opposizione non solo dei giudici ma anche delle altre componenti del governo. E tuttavia a incassare il successo non

«Piccole Donne» : il trailer del film con Emma Watson e Meryl Streep : Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet Piccole Donne: le prime immagini con Timothée Chalamet ...

Uomini e Donne - accuse choc contro GEmma Galgani : cosa ha nascosto per anni alla redazione : Gemma Galgani starebbe prendendo in giro tutti. La dama di Uomini e Donne, secondo un'ex partecipante al programma di Maria De Filippi, avrebbe da anni un fidanzato nascosto. Si tratta di un uomo fuori dal mondo televisivo e che la Galgani non rivelerebbe per non perdere la notorietà acquisita. Leg

Emma - l’incontro con Vasco : “Nel 2011 non avevo voluto incontrarlo” : Emma Marrone e il singolo scritto da Vasco Rossi: la cantante si svela Sei giorni fa Emma Marrone e Vasco Rossi annunciavano una grande notizia al loro pubblico. Ebbene il noto cantante ha scelto di scrivere, insieme a Gaetano Currieri, una canzone per l’ex vincitrice di Amici. A darne l’annuncio è stato inizialmente Vasco, con […] L'articolo Emma, l’incontro con Vasco: “Nel 2011 non avevo voluto incontrarlo” ...