Le buone abitudini per ridurre i rifiuti e risparmiare

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Condividi l’auto per andare a lavoro con il carpooling Riduci gli sprechi di cibo (e di soldi)Controlla i tuoi consumi energetici Dai una seconda vita ai tuoi mobiliL'eco-sostenibilità è un giocoEssere eco parte dalla testaSostieni l'equity crowdfundingScegli vacanze eco-friendlySebbene sia noto a tutti, in questo periodo i media non fanno altro che ripetercelo: la plastica è una vera calamità per il nostro pianeta. È presente nelle confezioni dei nostri prodotti alimentari e igienici, ma anche nel nostro telefono, nelle nostre auto e, naturalmente, nei nostri elettrodomestici. Per non parlare di tutti quegli imballaggi e packaging spesso eccessivi e inutili: i nostri cassonetti sono pieni di, la loro raccolta differenziata e consapevole purtroppo non è sempre sufficiente. È urgente cambiare i nostri comportamenti per salvare il nostro pianeta. E se non siete così sensibili al ...

novarpe : Buone abitudini quotidiane: 100 abitudini per cambiare stile di vita - grimmione : Le buone abitudini non cambiano: cuffia con @RadioBrescia7 per l'esordio stagionale e gol di #Donnarumma per il va… - CristianPeveri : RT @TuaSorella_85: Va Bene,iniziamo la giornata con delle buone abitudini, ???????Buongiorno ?? -