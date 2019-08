Annunciata la data di uscita dello spietato action-platform 2D Blasphemous

La data di uscita di The Last of Us II verrà Annunciata da uno State of Play a novembre? : Da qualche tempo non abbiamo più sentito parlare di The Last of Us II, ma a quanto pare le cose stanno cambiando. Secondo una serie di e-mail spedite dal team di marketing di Sony sembra che la società terrà uno State of Play a novembre in cui annuncerà la data di uscita del sequel tanto atteso dai fan.Attualmente non c'è modo di verificare se questi dettagli sono veri, ma certamente la notizia entusiasmerà di sicuro coloro che aspettano una ...

Indivisible : Data di uscita Annunciata : 505 Games e lo studio di sviluppo Lab Zero Games annunciano che Indivisible, il platform action-RPG dalla meravigliosa grafica disegnata a mano, sarà pubblicato il prossimo 8 ottobre in formato digitale e l’11 ottobre in formato fisico. È già possibile prenotare in formato digitale la versione PC su Steam, e tutti coloro che lo faranno con anticipo riceveranno degli oggetti bonus esclusivi, ...

Children of Morta si mostra in un nuovo trailer - Annunciata la data di uscita : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 11 bit studios e lo studio di sviluppo Dead Mage sono entusiasti di annunciare che l'attesissimo roguelike Children of Morta arriverà su PC il 3 settembre, mentre le versioni del gioco per Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno disponibili a partire dal 15 ottobre. Per l'occasione è stato pubblicato inoltre un nuovissimo trailer.Children of Morta è la storia di una terra lontana, che però ...

WWE 2K20 : Annunciata la data di uscita e svelate le star di copertina : 2K ha annunciato oggi che la Raw Women's Champion in carica Becky Lynch e la Superstar WWE Roman Reigns saranno le due Superstar di copertina di WWE 2K20, il titolo più recente della storica serie di videogiochi sul mondo della WWE. Lynch e Reigns saranno i volti della campagna pubblicitaria globale per l'uscita di WWE 2K20 con il motto "Step Inside" ("Sali sul ring"): un invito per tutti i giocatori a entrare nel mondo della WWE per affrontare ...

No Man’s Sky : Data di uscita Annunciata per Beyond : Hello Games, lo studio di sviluppo indipendente con sede in UK, rilascerà il nuovo aggiornamento gratuito No Man’s Sky: Beyond mercoledì 14 agosto su Xbox One, PlayStation 4 e PC. No Man’s Sky: Beyond racchiude in sé tre importanti e massicci aggiornamenti, incluso No Man’s Sky Online: una nuova stravolgente esperienza social e multiplayer che incentiverà i giocatori di tutto l’universo ...

Ghostbusters The Videogame Remastered : Data di uscita Annunciata : Saber Interactive ha annunciato che Ghostbusters: The Video Game Remastered, la ri-edizione HD del gioco action-adventure con il cast originale dei film cult di Columbia Pictures, sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows su Epic Games store il 4 Ottobre, 2019. I fan possono prenotare la versione digitale di Ghostbusters: The Video Game Remastered a partire da oggi su PlayStation Store, Nintendo eShop, ...

Sniper Elite 3 Ultimate arriva su Nintendo Switch : Data di uscita Annunciata : Trattieni il respiro, prendi la mira e preparati a sparare. Sniper Elite 3 Ultimate EDITION ha ora una Data d’uscita per Nintendo Switch! Come svelato dal primo trailer di gameplay del titolo, il pluripremiato sparatutto tattico di Rebellion è in arrivo il 1 ° ottobre 2019 su Nintendo Switch, in versione fisica e digitale sul Nintendo eShop. A partire da oggi, i fan possono preonotare l’edizione fisica presso i ...

Annunciata una nuova data di Fiorella Mannoia - info e biglietti in prevendita : Si aggiunge una nuova data di Fiorella Mannoia al lungo tour che l'artista romana ha concepito per Personale, suo ultimo album di inediti dal quale ha estratto i singoli Il Peso Del Coraggio e Il Senso. La nuova data prevista per il supporto di Personale è in programma per il 21 dicembre a Reggio Emilia, con biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Le modalità di consegna sono quelle abituali, ...

Goat of Duty : Data di uscita Annunciata - attenti alle capre! : Capre di tutto il mondo, unitevi! È giunta l’ora di evadere dalle vostre prigioni, prendere l’arma più letale che riusciate a trovare e far fuori altre capre, tanto per fare qualcosa! 34BigThings e Raiser Games non riescono a trattenere i belati di gioia nell’annunciare che il frenetico shooter multiplayer Goat of Duty verràlanciato su Steam in Early Access il 10 luglio al prezzo di ...

Hunt Showdown : Data di uscita Annunciata : Crytek ha oggi annunciato che il gioco bounty Hunting multiplayer, Hunt: Showdown, sarà disponibile su tre piattaforme quest’anno. Hunt: Showdown per PC e Xbox arriverà il 27 agosto 2019. Invece, i giocatori PlayStation potranno giocarci in Autunno. Oltre alla versione digitale, Crytek farà squadra con Koch Media per portare l’edizione fisica di Hunt nei negozi di tutto il mondo.Hunt: Showdown è ...