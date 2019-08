Papa:bisogna essere,non dirsi,cristiani

Ilall'Angelus invita adcoerenti col Vangelo e a non vivere in modo ipocrita. La parola di Gesù, spiega Francesco, mette in crisi "le facili illusioni di quanti credono di poter coniugare vita cristiana e mondanità, vita cristiana e compromessi di ogni genere", "atteggiamenti contro il prossimo". "E' buono- sottolinea Bergoglioma occorre soprattuttonelle situaizoni concrete,testimoniando il Vangelo che è essenzialmente amore per Dio e per i Fratelli".(Di domenica 18 agosto 2019)