UOMINI E DONNE Sossio | ' buon compleanno papà | sarai tra gli angeli' | Trono Over

UOMINI e Donne : Gemma Galgani si sente fortunata e fa una confessione : Gemma Galgani di Uomini e Donne ammette: “Ho avuto tanta tenerezza” Gemma Galgani è tornata a parlare su Instagram. La dama di Uomini e Donne in queste settimane è stata meno presente sui social a causa, molto probabilmente, degli impegni professionali. Presto infatti Gemma condurrà Giortì, un nuovo programma che andrà in onda su La5 e la vedrà al fianco di Giulia De Lellis. Ieri la 69enne di Torino ha trascorso il Ferragosto ...

Tra Matteo Salvini e Francesca Verdini spunta il ‘tipo’ di UOMINI e donne : La situazione politica italiana è il caos totale ma Matteo Salvini ha ancora delle certezze: la sua relazione amorosa con Francesca Verdini. Il vicepremier e la figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini fanno coppia fissa da qualche mese e sono inseparabili. I paparazzi li hanno pizzicati più e più volte e sempre i due sono apparsi allegri, sorridenti, felici e innamorati. La differenza di età – lui ha 46 anni, mentre lei ne ha 26 – non sembra ...

UOMINI e donne risponde a Teresa Cilia : ‘Cose infondate per aggiungere follower’ : Nemmeno Ferragosto può spegnere le polemiche che ruotano intorno a Uomini e donne. Tutto era partito da Mario Serpa, seguito a ruota dalla ex tronista Teresa Cilia che aveva messo in discussione la trasparenza del programma e delle persone che vi lavorano. In particolare la Cilia si era scagliata contro l’autrice Raffaella Mennoia accusandola di aver coperto le menzogne di diversi volti del dating show, inclusa Sara Affi Fella, ...

UOMINI E DONNE/ Giulio Raselli - le parole di un fan : 'non cambiare' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Classico. Andrea Dal Corso lancia un appello sui social, mentre Giulio Raselli riceve un consiglio da un fan

UOMINI e Donne ancora nel caos : si parla di diffida. Teresa Cilia - il marito conferma : A volte ritornano. E quando tornano ‘fanno casino’. Sta succedendo questo a Uomini e Donne. Del programma si sta parlando più di quando i palinsesti offrono immagini ogni giorno. Insomma, pausa estiva per il dating di Maria De Filippi ma solo sulla carta. Le polemiche sono più che ‘operative’ e vanno avanti parcchio. Tirano in ballo tutto e tutti e scatenano le repliche di concorrenti, opinionisti, ex di vario genere e ...

UOMINI e Donne - Salvatore Di Carlo spiega il silenzio di Teresa Cilia : "Io non ho diffide..." : Dopo i lunghi e ripetuti affondi che hanno avuto come obiettivo l'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, Teresa Cilia non ha più rilasciato dichiarazioni e i suoi follower si sono chiesti quale sia stato il motivo di questo improvviso silenzio.Salvatore Di Carlo, marito di Teresa ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, è intervenuto tramite Instagram. Il calciatore siCiliano ha esordito, dichiarando di non aver avuto voglia di ...

UOMINI e Donne diffida Teresa Cilia e Mario Serpa? Il comunicato : Uomini e Donne, la redazione contro Teresa Cilia e Serpa: “Offese assurde” Dopo qualche giorno di silenzio, la redazione di Uomini e Donne ha rotto di nuovo il silenzio contro le accuse ricevute da Teresa Cilia e Mario Serpa, i quali hanno riferito una scarsa trasparenza di alcune persone che hanno vestito i panni da tronisti nelle scorse stagioni. Tramite un lungo comunicato ufficiale condiviso da un autore della Fascino, Claudio ...

UOMINI e Donne - il pubblico contro la redazione : qualcosa non torna : Uomini e Donne, il pubblico contro la redazione: scoppia il caos dopo il comunicato del programma, qualcosa non torna Un Ferragosto rovente quello vissuto attorno al programma Uomini e Donne. E non solo per le alte temperature estive, ma anche per le polemiche accesissime che continuano a imperversare sullo show. Nella giornata odierna, la trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne, il pubblico contro la redazione: qualcosa non torna ...

UOMINI e Donne e l'improvvisa guerra "estiva" : la redazione è passata alle diffide? : Uomini e Donne è uno dei programmi che tornerà ad animare il daytime di Canale 5 a settembre. Il programma condotto da Maria De Filippi sta osservando il regolare periodo di pausa estivo che, però, si sta rivelando meno "rilassante" del previsto.A chi non segue attentamente il gossip, infatti, presumibilmente, è sfuggita la notizia riguardante una vera e propria guerra in corso tra la redazione di Uomini e Donne, capitanata soprattutto ...

UOMINI e Donne/ Fisico da pin up per Barbara De Santi : i fan impazziti! - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news: Pamela Barretta presenta la sorella, mentre Barbara De Santi in costume fa impazzire i fan

UOMINI e Donne a Teresa Cilia : “Offese assurde per avere follower. Non sapevamo di Sara Affi Fella” : Dalla pagina Instagram dell'autore di UeD Claudio Leotta si legge un comunicato ufficiale del programma che risponde alle accuse di Teresa Cilia e Mario Serpa, bollate come "cose infondate e offensive". La redazione di Maria De Filippi parla di "ricerca di visibilità ai danni di professionisti".Continua a leggere

De Boer si scusa per aver definito ridicola la parità salariale tra UOMINI e donne nel calcio : Aveva detto di considerare la parità di retribuzione tra uomini e donne, nel calcio, “ridicola”, di non comprenderla. A due giorni da queste parole, l’ex calciatore ed ora tecnico dell’Atlanta United, Frank de Boer, chiede scusa. Sostiene di aver usato in modo errato la parola “ridicola” e dichiara di essere un fan del calcio femminile. “Io lo promuoverò sempre, spero di vedere sempre più donne giocare a ...

La redazione di UOMINI e Donne replica a Teresa Cilia : 'Cose infondate e offensive' : La maggior parte dei redattori di Uomini e Donne, nel giorno di Ferragosto, ha usato Instagram per pubblicare un lungo messaggio di risposta a Teresa Cilia e agli attacchi che ha fatto soprattutto a Raffaella Mennoia. Michele Perna e Claudio Leotta, tra gli altri, hanno replicato all'ex tronista siCiliana definendo infondate le cose che dice su quello che accadrebbe dietro le quinte del programma: la ragazza, inoltre, è stata accusata di fare ...

Salvini e Francesca Verdini : tra i due spunta un ex corteggiatore di UOMINI e Donne : Salvini e la fidanzata Francesca Verdini: spunta Rodolfo Salemi di Uomini e Donne Nonostante la recente crisi di governo, continua a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. Il vicepremier e la figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini fanno coppia fissa da qualche mese e sono inseparabili. Ogni volta che vengono pizzicati […] L'articolo Salvini e Francesca Verdini: tra i due spunta un ex ...