I gossip di ' Chi' del 14 agosto | Ignazio Moser a Pechino Express | Raffaella Fico single

gossip UeD - Serpa e Teresa Cilia criticati da Chiofalo : “Irriconoscenti” : Francesco Chiofalo attacca duramente Mario Serpa e Teresa di Uomini e Donne: lo sfogo Mario Serpa e Teresa Cilia, in questi giorni, hanno fatto parlare per aver criticato sui social la storica autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia. E su questa vicenda ha voluto dire la sua poco fa anche il famoso ‘Lenticchio’, Francesco Chiofalo, non andandoci giù leggero. Cosa ha detto? Quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza ...

gossip : Chiara Ferragni incinta? La fashion blogger smentisce la notizia : Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori? Questa la notizia che da qualche giorno accende la curiosità dei fan più devoti della coppia. A scatenare le voci su una possibile gravidanza della Ferragni sono stati proprio alcuni fan che, notando un pancino 'sospetto' in alcune foto pubblicate dalla stessa fashion blogger sul suo profilo Instagram, avevano creduto lei fosse nuovamente in dolce attesa, dando così inizio ad un vociferare che ha preso ...

Giulia Provvedi - bomba di gossip su Chi : ha scelto di riprovarci - proprio con lui : bomba di gossip su Giulia Provvedi. bomba ovviamente sganciata dal settimanale diretto dal re del gossip, Alfonso Signorini. Su Chi, infatti, si legge che la Provvedi sarebbe tornata col suo ex, Pierluigi Gollini. Il rotocalco lo dà per certo, e scrive che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip av

La reunion delle Destiny’s Child è solo un gossip. Ma ci piacerebbe tanto : Nel 2020 ricorrerà il ventesimo anniversario delle Destiny's Child, nella formazione composta da Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams. La ricorrenza potrebbe essere festeggiata con qualcosa di veramente speciale per i fan del trio, cioè una reunion delle Destiny’s Child. Possibilmente con tour. A dare la notizia bomba è stato The Sun, secondo cui l’idea di riunire il gruppo arriva da Beyoncé: la ...

Temptation Island Vip : Francesco Chiofalo e Antonella nel cast - gossip : Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi nel cast, il gossip Settembre si avvicina e Temptation Island Vip, che quest’anno vedrà la conduzione di Alessia Marcuzzi, sta scaldando i motori. Il toto-nomi sulle coppie che vi prenderanno parte è già iniziato da qualche giorno. Oggi, il Vicolo delle News svela che saranno ‘arruolati’ nel […] L'articolo Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo e ...

gossip Girl - Josh Schwartz parla del sequel e della possibilità di rivedere il vecchio cast : Gossip Girl, Josh Schwartz ha già parlato con il vecchio cast della serie sulla possibilità di tornare nel sequel. “A noi piacerebbe molto”.Presente al TCA Summer Press Tour per la serie Looking For Alaska di Hulu, Josh Schwartz non ha potuto evitare le tantissime domande sul nuovo progetto ordinato da HBO Max, una sorta di sequel di Gossip Girl.Il progetto sarà prodotto insieme alla sua partner, Stephanie Savage e sceneggiato da ...

Andrea Zelletta punzecchia Ivan e Sonia : 'Questa suspense solo per creare gossip' : La presunta crisi in corso tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino continua a far discutere: le versioni contrastati che i due ex di Uomini e Donne hanno dato sulla loro attuale situazione sentimentale hanno fatto storcere il naso a molti. Tra i tanti che si sono esposti per commentare questa vicenda, c'è anche Andrea Zelletta: l'ex collega dello spagnolo, infatti, ha pubblicato un messaggio piuttosto polemico su Instagram che altro non sembra che ...

gossip Uomini e donne : il nuovo amore di Klaudia sarebbe il romano Ludovico Franchitti : È riuscita a farsi apprezzare nella scorsa stagione di Uomini e donne nel suo percorso in qualità di corteggiatrice di Andrea Zelletta: Klaudia Poznanska ha concluso a testa alta quella esperienza per lei non troppo positiva, dato che alla fine il tronista le ha preferito Natalia Paragoni con la quale continua a fare coppia fissa. Da allora, il pubblico del dating show di Maria De Filippi ha chiesto a gran voce di vederla sul trono a partire dal ...

gossip Uomini e Donne : Fabio Colloricchio - terzo a 'Supervivientes' - dà l'anello a Violeta : L'avventura di Fabio Colloricchio a "Supervivientes" (l'Isola dei Famosi della Spagna), si è conclusa nel migliore dei modi: nonostante non sia riuscito a vincere il reality, il ragazzo può gioire perché in Honduras ha trovato il vero amore. La passione nata tra l'argentino e Violeta Mangrinan, non è naufragata dopo lo spegnimento delle telecamere: ospite della versione iberica di Uomini e Donne, l'ex di Nicole Mazzocato ha regalato un prezioso ...

gossip Girl : la serie tv sui giovani ricchi dell'Upper East Side torna con un reboot : Pronti per tornare nel mondo dell'Upper East Side? Perché "Gossip Girl" sta tornando. Il teen drama di successo in tutto il mondo, andato in onda in USA dal 2007 al 2012 su CW, avrà un reboot ufficiale e verrà lanciato sul nuovo servizio di streaming HBO Max che farà da competitor alle varie Netflix, Amazon, Hulu e l'ultima StarzPlay (nuovo prodotto di AppleTv) e verrà lanciato nella primavera del 2020....Continua a leggere

I gossip di 'Chi' del 17 luglio : Diletta Leotta bacia Scardina a Ibiza - Ultimo riabbraccia Federica : Il numero di "Chi" che uscirà mercoledì 17 luglio, è ricco di scoop riguardanti le vacanze dei personaggi famosi: la pagina Instagram del settimanale di gossip, infatti, ha anticipato alcuni dei servizi che saranno disponibili a partire da domani. Diletta Leotta, per esempio, è stata paparazzata in barca con Daniele Scardina, il pugile che si dice sia il nuovo amore della bella giornalista sportiva. La rivista diretta da Alfonso Signorini, ...

Chiara Nasti conferma i gossip : è finita col fidanzato Ugo : Chiara Nasti e Ugo Abbamonte si sono lasciati: la fashion blogger torna single Le indiscrezioni si sono rivelate giuste: Chiara Nasti e Ugo Abbamonte non stanno più insieme. Via Instagram, dove è seguita da più di 1.7 milioni di follower, la fashion blogger napoletana ha ammesso di non essere più fidanzata. La sorella di Angela […] L'articolo Chiara Nasti conferma i gossip: è finita col fidanzato Ugo proviene da gossip e Tv.

Lucas Peracchi finita con Mercedesz : “Voglia di stare da solo”. gossip : Lucas Peracchi finita con Mercedesz Henger: “Voglia di stare da solo”. Il messaggio, Gossip Negli ultimi giorni è calato un allarmante silenzio sulla relazione di Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. La coppia sembra essere scoppiata. Su Instagram non appare più insieme. Addirittura i due non si seguono più e dalla bacheca del social dell’ex tronista […] L'articolo Lucas Peracchi finita con Mercedesz: “Voglia di stare ...

