Birra artigianale con Birrocco a Marina di Modica per la Summer Edition

Birra artigianale - da oggi sconti : Da oggi la Birra artigianale costa un po’ meno. Merito del taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici, deciso per incentivare l’acquisto del Made in Italy. Lo ha annunciato la Coldiretti: da lunedì 1° luglio, il decreto inserito nella Legge di Bilancio prevede un alleggerimento del fisco per chi produce fino a 10 mila ettolitri all’anno. Vale a dire, secondo l’analisi ...