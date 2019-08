Traffico Ferragosto 2019 | previsioni e le ore più a rischio

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 14 agosto 2019)e le ore più aQuali sono leper? Se lo staranno chiedendo in tanti, di sicuro quelli che non vorranno perdere il giorno festivo a disposizione se attendono ancora le ferie (o non possono proprio farle) e molti allungheranno per il “ponte”, prendendosi anche venerdì 16. Come è ben noto, la settimana nera per l’esodo estivo è proprio quella di, con il bollino nero che si è registrato specialmente nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 agosto. Ma quali sono leper il 15 agosto e per i giorni limitrofi?14 agostoCominciamo da oggi, mercoledì 14 agosto. Alcuni, infatti, decideranno di anticipare la partenza e, terminato il lavoro, si metteranno in viaggio per raggiungere i luoghi di villeggiatura e passare una notte fuori. Le ultimeper ...

larenait : #Verona, le previsioni del traffico nei prossimi giorni (di Massimo Ugolini) - RobRe62 : RT @CAV_Spa: ?? Ponte di #Ferragosto con traffico intenso e possibili rallentamenti tra Padova Est-Bivio A4/A57 e barriera di #Venezia-#Mest… - SalvaUnAmico : RT @Emergenza24: [14.08-09:20] [info] Cosa fate a #Ferragosto? Noi saremo qui a informarvi su #viabilità #traffico #meteo e monitorare abba… -