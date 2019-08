PS5 sarà presentata a febbraio 2020 insieme a Ghost of Tsushima?

Dying Light 2 sarà giocabile anche su Xbox Scarlett e PS5 - Techland conferma : Dying Light 2 è il primo gioco ad essere annunciato ufficialmente sia per le console attuali che per quelle successive. Ad annunciarlo non è un rumor postato su qualche forum di videogiochi, ma proprio lo sviluppatore, Techland.Durante un'intervista, il responsabile dello studio, Pawel Rohleder ha dichiarato: "Techland tiene sempre conto della tecnologia futura. Quindi sì, per essere più specifici lo studio ha pensato fin dall'inizio di creare ...

PS5 sarà quattro volte più veloce di PS4 Pro? : La next-gen arriverà effettivamente sul mercato solamente a fine 2020 ma in molti si chiedono cosa possiamo aspettarci da questo nuovo salto generazionale. Ci saranno dei cambiamenti evidenti rispetto alle console con cui ci stiamo divertendo ormai da anni? Solo i test sugli hardware finali e i primi giochi pensati appositamente per PS5 e Xbox Scarlett potranno dircelo con certezza ma intanto le speculazioni e i test più o meno interessanti non ...

Secondo gli analisti PS5 sarà pronta per le festività natalizie del 2020 : I giocatori in attesa della nuova PlayStation sono in attesa di saperne di più riguardo la next-gen di Sony e mentre le informazioni al momento scarseggiano, un nuovo report suggerisce che il lancio previsto potrebbe essere all'orizzonte, segnala Dexerto.Gli appassionati si stanno preparando per il prossimo capitolo della console war, con Microsoft che sta lavorando a Project Scarlett e Nintendo che sembra puntare a una nuova versione del suo ...

Per Ubisoft Xbox Scarlett e PS5 saranno un "grande passo avanti" : La next gen è incombente, se ne parla sempre più spesso e gli sviluppatori stessi sono alle prese con i dev kit per prepararsi per tempo al grande debutto. Dunque chi meglio di loro conosce le potenzialità della prossima generazione videoludica?Ubisoft dal canto suo afferma che Xbox Scarlett e PS5 saranno un "grande passo avanti", riporta Videogameschronicle. Alain Corre di Ubisoft spiega infatti sulle pagine di The Telegraph come sia ...