Mercato Milan | dubbio Castillejo | lo spagnolo potrebbe tornare in patria

CalcioMercato Milan - Icardi la nuova suggestione : Maldini starebbe pensando allo ‘sgarbo’ del secolo : Clamorosa indiscrezione rilasciata questa mattina da Il Giornale, secondo cui Mauro Icardi potrebbe finire nel mirino del Milan già in questa sessione di Calciomercato. Come è noto, il capitano dell’Inter è in uscita dal club nerazzurro (per volere della proprietà). Il Milan, secondo il quotidiano, potrebbe far leva sulla volontà di Icardi di restare nella città di Milano. Al momento, si tratterebbe solo di una suggestione, ma non è ...

CalcioMercato Milan - ipotesi prestito per Andrea Conti : il terzino è nel mirino di due squadre : In queste ultime due settimane di Calciomercato potrebbe esserci una sorpresa in casa Milan. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, infatti, Andrea Conti potrebbe lasciare i rossoneri. La dirigenza del club di via Aldo Rossi starebbe tentando di convincere l’ex terzino dell’Atalanta ad accettare una soluzione in prestito secco. A tal proposito, la squadra che ha mostrato il maggior interesse per Conti è il Parma. I ducali stanno ...

CalcioMercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

CalcioMercato - le trattative del giorno : colpo della Roma - i nomi per il Milan : Calciomercato Milan, i rossoneri sono ancora incompleti e in questi ultimi giorni proveranno ad intervenire nella zona di campo in cui al momento sembra mancare qualcosa. Un trequartista per la dirigenza, una seconda punta per Giampaolo. Questo quanto scrive nelle sue pagine odierne la Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il Milan in un modo o nell’altro non si sposti da Madrid. Stallo con l’Atletico per Correa, e allora si guarda al ...

Milan - Maldini fa il punto sul Mercato rossonero : “nessuna novità per Correa - priorità alle cessioni” : Il dirigente rossonero ha fatto chiarezza sul mercato del Milan in occasione della presentazione di Leao, Duarte e Bennacer Il mercato del Milan attualmente vive una fase di stallo, si pensa maggiormente alle uscite che alle entrate, soprattutto dopo gli ultimi acquisti piazzati dal club rossonero. PRESSINPHOTO/LaPresse In occasione della presentazione ufficiale di Leao, Duarte e Bennacer, ci ha pensato Paolo Maldini a fare un po’ di ...

Milan - presentati Leao e Duarte : indicazioni importanti di Maldini sul Mercato rossonero : Oltre a Bennacer, presentati alla stampa anche Rafael Leao e Leo Duarte. Queste le parole dell’attaccante portoghese: “Sono davvero felice di avere l’opportunità di far parte di questo grande club. È un sogno essere qui, le persone di questo club hanno fatto la differenza, hanno dimostrato di credere fortemente in me e di volermi”, ha dichiarato il giocatore prelevato dal Lille. Sul suo ruolo preferito, Leao ha ...

CalcioMercato Milan - non ci si sposta da Madrid : Mariano Diaz? Sì - ma anche… Jovic : Calciomercato Milan, i rossoneri sono ancora incompleti e in questi ultimi giorni proveranno ad intervenire nella zona di campo in cui al momento sembra mancare qualcosa. Un trequartista per la dirigenza, una seconda punta per Giampaolo. Questo quanto scrive nelle sue pagine odierne la Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il Milan in un modo o nell’altro non si sposti da Madrid. Stallo con l’Atletico per Correa, e allora si ...

Mercato Juventus - il Milan piomba sull’attaccante bianconero : i dettagli : Mercato Juventus – Per la terza estate consecutiva potrebbe muoversi qualcosa sull’asse Torino-Milano. Rispettivamente sulla tratta Juventus–Milan. Dopo Bonucci (due volte), Caldara e Higuain, ora un nuovo affare potrebbe avere luogo tra le due squadre. Niente Demiral però, a lungo obiettivo rossonero. Il Milan potrebbe infatti decidere di puntare su un attaccante in esubero dai bianconeri. Mercato Juventus, Mandzukic nel ...