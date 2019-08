Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Le condoglianze hanno sempre un cuore d’imbarazzo. Le condoglianze sentite, intendo. Ché non sai mai fin dove è opportuno, il confine del farsi invasivo, l’equilibrio tra la vicinanza e il rispetto, tra il cordoglio e il riserbo. Mille scrupoli sinceri. Oggi Matteoha dimostrato di non conoscere quel limite. E non è una valutazione politica, lo schierarsi con o contro un uomo che per ruolo istituzionale dovrebbe unire e che invece divide, frattura. Già, il ruolo. Più dell’inno di Mameli in versione disco e linguaccia sotto cubista, più del figliomoto d’acqua della Polizia con la forza pubblica che impropriamente acceca ogni ripresa, oggi quel ruolo è dirimente e calpestato.non è in Sicilia come ministro dell’Interno ma come superstar del suo “Estate italiana”: spiagge e lidi terroni per raccattare voti in una campagna elettorale cominciata ben prima ...

TutteLeNotizie : Vittoria, il tour di Salvini fa tappa sulla morte di due bambini. Per questo gli urlano… - Noovyis : (Vittoria, il tour di Salvini fa tappa sulla morte di due bambini. Per questo gli urlano ‘sciacallo’) Playhitmusic… - tenitchyfingers : RT @nikonsocial: Anche a #Vittoria Salveeni è stato 'accolto' così. GRAZIE ?? Mattè, non mi pare che questo tour estivo stia andando bene.… -