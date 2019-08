Verificare se esiste una maggioranza proEuropa

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) L’opa sovranista lanciata da Salvini sull’Italia rende questa crisi una delle più drammatiche e delicate della storia del paese, ed è comprensibilmente osservata con grande attenzione e preoccupazione in tutta Europa. Condivido l’analisi di Goffredo Bettini che la via maestra per evitare la pericolosa precipitazione al voto in autunno ricercata dal leader della Lega sia la verifica delle condizioni per dare vita a un governo di lungo respiro con unachiara e un programma condiviso, perché una soluzione emergenziale e tecnica, tutta incentrata sull’esigenza di “mettere i conti a posto”, sarebbe inefficace se non controproducente.Da questo punto di vista, il terreno fondamentale su cui condurre questa verifica è quello del rapporto tra Italia ed Europa che, come nei momenti migliori della propria storia, il ...

