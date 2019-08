Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 15 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura Torniamo a parlare della crisi di governo inciucio governo istituzionale akor Vicchio esecutivo di transizione di scopo le possibilità sono aperte le scenari susseguono di giorno in giorno oggi pomeriggio la conferenza dei capigruppo in Senato per decidere tempi e modalità del dibattito sulle mozioni di sfiducia al premier Giuseppe Conte al Ministro dell’Interno Matteo Salvini si sono riuniti in gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle del Partito Democratico Tutto questo mentre si attendono incontro tra il leader leghista Matteo Salvini è Silvio Berlusconi all’estero non si fermano le proteste a Hong Kong degli attivisti della democrazia che continuano a manifestare da venerdì all’aeroporto internazionale migliaia di manifestanti sono entrati nel terminal degli ...

SkyTG24 : #UltimOra #Crisidigoverno, #DiMaio: #Salvini non ha tradito il movimento o Conte, ma milioni di italiani - SkyTG24 : Incidente nucleare in Russia, Nyt: 'Test per missile voluto da Putin' - SkyTG24 : Crisi di governo, scontro sulla data del voto: LIVEBLOG -