Non proponiamo un accordo con M5s ma un governo istituzionale con tutti | dice

(Di lunedì 12 agosto 2019) “Sappiamo che la Lega preferisce più la tattica ‘prendi i soldi e scappa'. Lo abbiamo visto con la vicenda dei 49 milioni di euro ma anche con ildel Paese: prima hanno fatto buchi nel bilancio e promesse da marinai, poi sono scappati prima di dover affrontare la prossima legge di Bilancio”. Così dichiara Maria Elena Boschi a Il Messaggero in un'intervista al quotidiano della Capitale in cui l'ex ministra per le Riforme dele Renzi e successivamente sottosegretario alla Presidenza del consiglio in quello guidato da Gentiloni, spiega che “se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare undovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo” e invita a superare “le liti con i 5Stelle” perché “il Paese ci sta più a cuore del Pd”. Ma sul fatto che il segretario del Pd, Zingaretti, abbia già detto che non ci ...

