Il Play Store ora mostra le news nel pannello di aggiornamento delle app

C’è un’ondata di offerte sul Play Store : più di 50 app e giochi in sconto per oggi : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 12 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per prepararsi alle vacanze? L'articolo C’è un’ondata di offerte sul Play Store: più di 50 app e giochi in sconto per oggi proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Video è disponibile per Android TV - ma non tutti potranno scaricarlo dal Play Store : Amazon Prime Video si sta diffondendo sui televisori Android TV, ma sarà compito dei singoli OEM inserire l'app in un aggiornamento di sistema. L'articolo Amazon Prime Video è disponibile per Android TV, ma non tutti potranno scaricarlo dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Cosa c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android : Sono più di 35 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 18 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Cosa c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

La Prologue Demo di Judgment è disponibile su PlayStation Store : Da ora, grazie alla nuova Demo, potete provare gratuitamente Judgment per PS4, il nuovo gioco dei creatori di Yakuza. La Demo è attualmente disponibile per il download su PlayStation Store.Questa versione di prova vi farà giocare l'intero prologo. Ed è proprio da qui che vi farete un'idea della storia e delle meccaniche di base di gioco offerte da Judgment."Dal team che ha creato la pluripremiata serie Yakuza arriva Judgement, la cruda storia ...

PlayStation Store : nuovi titoli si aggiungono ai saldi estivi : Tramite un post sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato l'arrivo di nuovi titoli nei già ottimi saldi estivi del PS Store. Metro Exodus, The Division 2 e Mortal Kombat 11 sono solo alcuni dei nuovi giochi scontati fino al 60%. Di seguito riportiamole offerte più interessanti:"Anche PlayStation Video riceverà degli aggiornamenti per chi vuole semplicemente rilassarsi e guardare un bel film. Gli sconti variano a seconda dell'area geografica, ...

Siete pronti ad assalire il Google Play Store? Ecco le app e i giochi in offerta oggi : La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare: oltre 30 app e giochi (di cui 18 gratis) in promozione da oggi. Interessante, non trovate? L'articolo Siete pronti ad assalire il Google Play Store? Ecco le app e i giochi in offerta oggi proviene da TuttoAndroid.

Google rivoluziona il download degli aggiornamenti di sistema : in test il download dal Play Store : Non c'è voluto molto per vedere gli aggiornamenti di sistema all'interno del Google Play Store poiché sono già live, dopo le indiscrezioni di qualche mese fa, almeno per i Google Pixel. L'articolo Google rivoluziona il download degli aggiornamenti di sistema: in test il download dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Sul Play Store arriva un’ondata di offerte : più di 20 app e giochi Android in sconto : Il pomeriggio sul Play Store è ricco di sorprese: per tutto il weekend ci saranno offerte su più di 20 app e giochi Android (di cui 13 disponibili gratis) L'articolo Sul Play Store arriva un’ondata di offerte: più di 20 app e giochi Android in sconto proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store tutto bianco - in Material Theme - è tornato : ecco come averlo : Ritorna finalmente il Google Play Store in stile Material Theme, ora disponibile per tutti scaricando il file APK della nuova versione 15.2.38. L'articolo Il Play Store tutto bianco, in Material Theme, è tornato: ecco come averlo proviene da tuttoAndroid.

Google Play Store continua ad ospitare centinaia di app pericolose : Nel mese di giugno più di 205 applicazioni Android malevoli sono state scaricate 32 milioni di volte: ancora una volta, le problematiche legate alla sicurezza del Google Play store non sembrano diminuire. L'articolo Google Play store continua ad ospitare centinaia di app pericolose proviene da TuttoAndroid.

Google testa un altro servizio per il Play Store : ecco come funziona Play Pass : Google sta testando il nuovo servizio di abbonamento Play Pass che permette di accedere a centinaia di giochi e app senza pubblicità o costi aggiuntivi. L'articolo Google testa un altro servizio per il Play Store: ecco come funziona Play Pass proviene da TuttoAndroid.

Gears POP! : al via i pre-order su Google Play e Apple Store : Gears POP! è il titolo pensato per dispositivi mobile iOS e Android annunciato nel corso dell'E3 2018. Si tratta di un gioco nato dalla collaborazione tra Funko POP e Microsoft ispirato, ovviamente, alla famosa saga di Gears of War.Gears POP! è stato protagonista anche all'E3 di quest'anno con un nuovo trailer e, ora, il marketing manager di Microsoft, Aaron Greenberg, ha comunicato attraverso Twitter che sono disponibili i pre order su Google ...

Sul Play Store ci attende un dolce lunedì : più di 70 offerte su app e giochi Android : La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare: oltre 70 app e giochi (di cui 25 gratis) in promozione da oggi. Interessante, non trovate? L'articolo Sul Play Store ci attende un dolce lunedì: più di 70 offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store riceve altri elementi del Material Theme e prepara la riproduzione automatica dei video : Google continua a lavorare sul Material Theme e altre funzionalità del Play Store come la riproduzione automatica dei video e le misure di sicurezza Play Protect che sta introducendo descrizioni più dettagliate per le misure di sicurezza relative alla rimozione di app che Google considera non sicure. L'articolo Il Play Store riceve altri elementi del Material Theme e prepara la riproduzione automatica dei video proviene da TuttoAndroid.