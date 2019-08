Genoa | Schone delizia i tifosi poi indicazioni di calciomercato da Andreazzoli

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Entusiasmo alle stelle in casa, la dirigenza si è mossa molto bene sul mercato, i rossoblu si candidano ad una stagione da grandi protagonisti. Assente il colombiano Agudelo, in permesso per completare alcune pratiche legate al trasferimento, e il centrocampista Hiljemark, in uscita, lavoro personalizzato Stefano Sturaro che sta recuperando dall’operazione al legamento. Delirio per il danese Lasse, nel finale punizione perfetta finita alle spalle di Marchetti. “Siamo felici di essere tornati piu’ vicini ai nostri– ha commentato ai microfoni di Sky Sport il tecnico-.e Saponara? Ho avuto buone risposte da tutti. I calciatori sono quelli che volevamo, anzi e’ arrivato qualcosa in piu’ rispetto a quello che ci aspettavamo, e’ stato bravo il presidente. Un attaccante in piu’? Ne abbiamo sei e sono ...

