Boicottate Coach | Givenchy e Versace Le case di moda nel mirino cinese dopo

(Di lunedì 12 agosto 2019) I marchi disi uniscono ae si scusano con i consumatori cinesi per aver sminuito la One China policy, la linea politica di Pechino che considera territori come Hong Kong, Taiwan e Macao parte integrante del paese. A riportare la notizia è la CNN. Sui social media, gli utenti cinesi hanno deciso di boicottare entrambe lediche le immagini di alcuni prodotti sono circolate online: sia i prodotti diche quelli dipresentano Hong Kong e Taiwan come due paesi indipendenti.La modella Liu Wen, uno dei volti di, ha deciso di tagliare i rapporti con il brand americano. “La sovranità e l’integrità nazionale della Cina sono inviolabili. La mia negligenza nello scegliere con quali marche lavorare ha fatto del male a tutti, mi scuso profondamente! Amo il mio paese e ne difendo ...

