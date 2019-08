Napoli | Elmas continua il tour da turista con una pizza al centro

Gazzetta : Il colpo di mercato del Napoli è Elmas : Il colpo di mercato del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, è l’aver ingaggiato Eljif Elmas. Carlo Ancelotti ha detto di lui che “è tanta roba” e che diventerà un grande. Un centrocampista non ancora 20enne raffinato ed elegante, ma allo stesso tempo determinato nei contrasti, scrive la rosea. Le sue qualità non sono sfuggite a Giuntoli, che è riuscito ad assicurarsi questo talento macedone strappandolo alla concorrenza del ...

Bruscolotti a Radio Kiss Kiss Napoli : “Difesa all’italiana per il Napoli - Elmas grande prospetto” : Giuseppe Bruscolotti, ex capitano azzurro negli anni d’oro dello scudetto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Elmas si è messo in mostra, ha grandi qualità e la squadra gli ha dato subito fiducia. Deve essere umile e consapevole del fatto che ha tanto da imparare ma ha fatto vedere di avere le possibilità di far bene con la maglia del Napoli. Difesa? Manolas è un grandissimo difensore, in ...

A Marsiglia il Napoli ostenta gioco e sicurezza (e vince pure : 0-1). Elmas bell’acquisto : Più convincente rispetto al Liverpool A Marsiglia si impone un Napoli ancora più convincente rispetto a quello che a Edimburgo ha dato tre palloni al Liverpool campione d’Europa. Al Velodrome è stata partita più vera (fin troppo), contro un avversario certamente meno attrezzato (anche se ai Reds mancava il tridente d’attacco) ma più determinato e anche nervosetto nel finale. Il Marsiglia di Villas Boas festeggiava i 120 anni. Il ...

Marsiglia-Napoli 0-1 p.t. / Sprazzi del Napoli di Ancelotti. Elmas bel giocatore. Gol di Mertens : È il Napoli che vuole Ancelotti quello visto a Sprazzi nel primo tempo di Marsiglia-Napoli che chiuso in vantaggio per 1-0 con gol di Mertens. Gli azzurri – stasera più sul verde – hanno messo in mostra il 19enne centrocampista macedone Elmas che ha mostrato ottima personalità, un bel tocco di palla. Ha orchestrato in mezzo al campo con Fabian Ruiz: una coppia di centrocampo dai piedi buoni, perché se sai giocare a pallone non ...

Live Marsiglia-Napoli 0-0 Test chiave per il campionato In mediana Elmas con Fabián : Ancelotti studia la partenza sprint: in campionato si comincerà subito con Fiorentina e Juventus in trasferta e il tecnico punta ad avere un Napoli già pronto. Ecco perché...

Marsiglia-Napoli - formazioni : esordio di Elmas. Giocano Fabian e Luperto. Davanti Mertens-Milik : C’è Elmas nella formazione del Napoli contro il Marsiglia, inizio ore 21. Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian, Insigne; Mertens, Milik. È l’esordio dal primo minuto per il macedone. Il Napoli comunica che Zielinski ha avuto un attacco febbrile ed è rimasto in albergo. L'articolo Marsiglia-Napoli, formazioni: esordio di Elmas. Giocano Fabian e Luperto. Davanti Mertens-Milik sembra ...

Elmas neo acquisto del Napoli - nella top 50 Uefa under 21astri nascenti del calcio europeo : Top 50 Uefa under 21, c’è Elmas del Napoli Elif Elmas, centrocampista del Napoli e della nazionale macedone è presente nella top 50 pubblicata dall’Uefa Uefa.com ha chiesto ai propri reporter di selezionare 50 astri nascenti del calcio europeo, tra di loro c’è Elif Elmas, centrocampista macedone della SSC Napoli. Top 50 under 21 Uefa Yunus Akgün (TUR, 19 anni – Galatasaray) Benoît Badiashile (FRA, 18 – ...

Napoli - Elmas si presenta. Motivazioni - ruolo e rivalità con Juve : “Me ne hanno parlato…” : Elif Elmas è l’ultimo acquisto del Napoli in ordine di tempo. Il centrocampista turco si è presentato a stampa e tifosi in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Sono felice di essere qui. Mi sono trovato molto bene con tutti i compagni. Mi sento già in famiglia, al Napoli c’è aria di famiglia. Ho sentito il calore e l’amore per il Napoli. Adesso voglio ripagarli della fiducia e fare bene quando scenderò in campo. ...

Napoli - Ancelotti a tutto tondo : Pépé - James Rodriguez - Elmas - Milik ed Icardi : “Siamo interessati, è inutile nasconderlo. Ci sono trattative in corso, tutto può succedere”. Sono le importantissime dichiarazoni dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, il tecnico ammette l’interesse per l’attaccante del Lille, Pepé. “Ho incontrato il suo procuratore perché era nel nostro hotel -prosegue Ancelotti in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro-. L’ho salutato, come gli altri ...

Napoli - le indicazioni di mercato di Ancelotti su Gaetano - Elmas e Verdi : Solo un pari per il Napoli nell’amichevole contro la Cremonese. A fine gara, le parole del tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti a Sky Sport: “E’ stata una partita particolare, arrivata alla fine di un grande carico di lavoro. La squadra ha fatto quello che poteva oggi. In questo momento non importa il risultato. Abbiamo provato un po’ il pressing offensivo e abbiamo rischiato diverse ripartenze degli avversari. ...

Il Napoli non va oltre il pari contro la Cremonese - finisce 3-3 : esordio per Elmas : Non va oltre il pari il Napoli nell’amichevole contro la Cremonese: finisce 3-3 una gara ricca di colpi di scena. Per la squadra di Ancelotti reti di Insigne (dagli undici metri), Verdi e Younes, per quella di Rastelli, invece, gol siglati da Mogos, Arini e Soddimo, autore del definitivo 3 pari con un perla metà campo simile a quella firmata da Harry Kane contro la Juventus nella International Champions Cup. Questo l’undici ...

Napoli-Cremonese - le formazioni ufficiali. C’è Milik - Elmas già in panchina : Arek Milik titolare ed Elmas subito nella lista dei convocati. Il tecnico di Reggiolo non sorprende, se non per l’inserimento del macedone già fra i disponibili, nelle scelte dell’ultimo test stagionale allo Stadio Comunale di Carciato. Tutto invariato per il resto, si rivede anche Meret, all’esordio stagionale. C’è curiosità nel vedere Dries Mertens nei tre dietro Milik. Calcio di inizio alle 17.30, con l’impianto ...

La SSC Napoli ufficializza l’arrivo di Elmas : il comunicato e la scheda tecnica : Il comunicato del Napoli per il neo acquisto Elmas La SSC Napoli ha reso ufficiale l’acquisto di Elmas dal Fenerbahce. Il comunicato del club sul sito ufficiale: “Il Napoli ufficializza l’acquisto di Eljif Elmas a titolo definitivo dal Fenerbahce. Elmas con Aurelio ed Edoardo De Laurentiis. “Benvenuto Eljif”. Con questo il tweet il Presidente ha salutato l’arrivo del neo centrocampista azzurro. La ...

FOTO – UFFICIALE – Eljif Elmas al Napoli! Il Tweet di De Laurentiis : Eljif Elmas è un nuovo giocatore della SSC Napoli Mercato Napoli 2019-2020, è UFFICIALE il terzo acquisto del Napoli è Eljif Elmas. Di seguito il Tweet del presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis: UFFICIALE Elmas al Napoli, il Tweet di De Laurentiis Leggi anche Gazzetta – Tesoretto Napoli: già incassati 90 milioni e pronte altre 3 cessioni Potrebbe interessare anche VIDEO – Disordini Juve-Inter, striscioni provocatori ...