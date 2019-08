Per poter capire il successo di Salvini | bisogna prenderlo sul serio

Perché Salvini non può chiedere «pieni poteri» : Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini giovedì sera a Pescara, ecco Perché il conferimento di pieni poteri colliderebbe frontalmente con qualsiasi modello di democrazia moderna

Luigi Bisignani e la minaccia dei poteri forti - il vero Pericolo che corre Matteo Salvini : Caro direttore, Matteo Salvini ha capito perfettamente che un raffazzonato Conte bis, un governo balneare o un rimpasto sarebbe un ritorno al peggio della Prima Repubblica. L'unica soluzione sono le elezioni, anche perché il Pd di Zingaretti non ha alcuna intenzione di fare pasticci con quel che res

Cast e Personaggi di Spirito Libero dal 6 agosto su Canale5 : intrighi e giochi di potere nella miniserie : Tutto è pronto per il debutto di Cast e personaggi di Spirito Libero in onda da oggi, 6 agosto, su Canale5. La miniserie austriaca è pronta a tenerci compagnia in questo mese vacanziero all'insegna di intrighi, giochi di potere e buoni sentimenti con tre episodi a settimana al martedì sera a partire proprio da oggi. Al centro della storia c'è Alexandra (interpretata da Julia Franz Richter), una giovane operaia orfana che a 24 anni viene ...

Conosci i suPerpoteri del tuo corpo? La regola 5-5-5 li rinforza con l’alimentazione : La regola del 5-5-5 non è quella che immaginate, è molto più seria, e appartiene a William Li, un medico e scienziato statunitense di fama mondiale, specializzato in angiogenesi. Il suo metodo è molto semplice: da un elenco di 200 alimenti basta sceglierne 5 (quelli che ti piacciono di più) e mangiarli 5 volte al giorno per rafforzare i 5 sistemi di difesa del corpo.Autore di più di cento pubblicazioni ...

Cioccolato - il potere miracoloso Per la salute : la grave malattia di cui riduce il rischio : Cioccolato e depressione, il nesso è stretto. Un nuovo studio, infatti, conferma le capacità di questo amatissimo alimento di agire in maniera potente sull'umore di chi lo consuma: gli esperti dell'University College London, della University of Calgary e dell'Alberta Health Services Canada affermano

Il creatore di Assassin's Creed svela alcune delle sue idee Per dei giochi che sPera di poter realizzare : Patrice Desilets, creatore del franchise di Assassin's Creed, ha una mente piena di idee per nuovi giochi. A parte lo sviluppo del tanto atteso 1666: Amsterdam, Desilets ha in serbo molti progetti che spera vengano presi in considerazione in futuro.Panache Digital Games, è uno studio che sta collaborando con Take-Two per portare il titolo indie Ancestors: The Humankind Odyssey sugli scaffali quest'anno e Desilets ne è a capo."Panache ha un'altra ...

Belluno - cuoco 36enne colpito da un fulmine muore Per ipotermia : Daniele Del Nobile, originario del Foggiano, era un lavoratore stagionale in un rifigio di Livinallongo: si suppone che abbia perso i sensi dopo un temporale

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone : “Dopo la caduta stavo Per lasciare - in futuro sPero di poter lottare Per la generale” : Si è concluso con un bilancio decisamente positivo nonostante le difficoltà accusate nell’ultima settimana il Tour de France 2019 di Giulio Ciccone. Il giovane scalatore abruzzese ha indossato anche la maglia gialla per due tappe grazie alla fuga nella frazione della Planche des Belles Filles e ha raccolto tanta esperienza che tornerà sicuramente utile in futuro. La consapevolezza di poter puntare un domani ad obiettivi più grandi è ...

Oltre la soglia - Gabriella Pession : "Tosca è un'eroina con un suPerpotere" : "Sono follemente innamorata di Tosca: è una figura controversa, spigolosa, anche politicamente scorretta e soprattutto imperfetta. Un personaggio moderno. E non è vero che la tv generalista non offra belle storie: ormai sia Mediaset che Rai offrono storie con un'ottima scrittura". Gabriella Pession appare coinvolta dal progetto di Oltre la soglia, nuovo medical Mediaset in 12 puntate prodotta da Paypermoon Italia e presentata in anteprima ...

Maximulte a Facebook e Google - comunicazione è potere. Ma solo Per chi ha in mano i nostri dati : La privacy è come la libertà: se non gli dai valore, rischi di perderla. Già. Nonostante l’eco mediatica sollevata dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sulla privacy, la Gdpr, sono ancora in tanti, troppi, a non dare valore ai propri dati personali. Ma quei dati identificano comportamenti quotidiani e permettono di profilare gli utenti digitali indirizzandone scelte e azioni. E così, come dice Noah Yuval Harari, storico, non ...

TUNISIA/ Il nuovo piano dei Fratelli musulmani Per andare al potere : La scomparsa di Essebsi in TUNISIA lascia a Ennaceur il compito di gestire la transizione, ma i Fratelli musulmani sono pronti ad approfittarne

Amanda Knox raccoglie fondi Per potersi sposare : 'Ho finito i soldi Per venire in Italia' : Squattrinata 'per colpa' dell'Italia, con il suo fidanzato ha appena avviato un'insolita raccolta fondi. Obiettivo: riuscire a sposarsi e organizzare una festa 'spaziale'. La già discussa Amanda Knox, 32 anni, ex imputata per il delitto della sua coinquilina, la studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 1 novembre del 2007, torna a far parlare di sé e scatena nuove polemiche. A giugno, a quattro anni dalla sua assoluzione ...

Macerata OPera - il festival tutto rosso : dalla gelosia Per Carmen al potere di Macbeth. Ma non c’è solo la lirica : Marcorè porta De André e Nespoli la Luna : Il colore della passione, del sangue, dell’energia: quest’anno il Macerata Opera festival si tinge di rosso. Anzi, di #rossodesiderio (rigorosamente con l’hashtag, a prova di social), filo conduttore delle tre opere in scena allo Sferisterio: la Carmen di Jacopo Spirei, il Macbeth di Emma Dante e il Rigoletto firmato Federico Grazzini. Il festival, in programma dal 19 luglio all’11 agosto, ospita anche un fitto calendario di incontri e ...

In Sudan i militari e i civili hanno firmato il primo dei due documenti parte dell’accordo Per la condivisione del potere : A Khartoum, la capitale del Sudan, civili e militari hanno firmato la “dichiarazione politica”, uno dei due documenti parte dell’accordo per la condivisione futura del potere, trovato per mettere fine alle violenze e allo stallo successivi alla destituzione dell’ex presidente