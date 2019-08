Le prossime mosse di Sergio Mattarella 

Fonte : agi

(Di sabato 10 agosto 2019)Mattarella ha lasciato Roma, dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi, per raggiungere per qualche giorno la Maddalena. Mercoledì sarà a Genova, come annunciato, per l'anniversario della caduta del Ponte Morandi. Una pausa di relax che segna anche la distanza dalla scena politica in un momento in cui la palla non è nelle sue mani ma in quelle dei presidenti delle Camere e del presidente del Consiglio. La richiesta di parlamentarizzare la crisi annunciata dal premier e confermata dalla Lega, per un pressing sui tempi, con la presentazione di una mozione di sfiducia, infatti, sposta la scena in un triangolo tra palazzo Chigi, Senato e Camera. Il primo passaggio sarà dunque la scelta della data del dibattito al Senato. Nei palazzi istituzionali circola la data del 19-20 agosto, ma la decisione sarà presa dalla capigruppo convocata per lunedì pomeriggio. Intanto il M5s ha chiesto di ...

