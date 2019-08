Esplode autocisterna | 57 morti e 70 feriti Soccorsi sul posto | “È l’Apocalisse”

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2019) Almeno 57 persone che cercavano di raccogliere il carburante da un’nei pressi della cittadina di Morogoro, in Tanzania, sono rimaste uccise dall’esplosione del combustibile. Altre 70 risultano ferite. Lo riferiscono i media locali. Succede in Tanzania Le vittime sono in maggior parte motociclisti e venditori di cibo che lavoravano sulla strada dell’esplosione. Secondo i testimoni oculari, alcune persone si erano avventate sulla cisterna per cercare di raccogliere carburante con delle taniche, ma molte altre erano semplicemente di passaggio per la strada che si trova circa duecento metri dallo stazionamento dei bus. L’si era schiantata contro alcuni alberi, riversando così il carico di benziona che ha innescato l’esplosione. Raccapriccianti le immagini della tragedia pubblicate sui social media. Simili incidenti, in cui persone ...

