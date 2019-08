Le nuove funzioni di Samsung DeX dovrebbero arrivare su Galaxy S9 e i successivi flagship

Le nuove funzioni di Samsung Galaxy Watch Active 2 spiegate in un’infografica : Ecco tutte le funzioni e le novità di Samsung Galaxy Watch Active 2 spiegate con l'aiuto di una chiara infografica, tanto per chiarire i cambiamenti e le nuove funzionalità rispetto al primo modello uscito quest'inverno. L'articolo Le nuove funzioni di Samsung Galaxy Watch Active 2 spiegate in un’infografica proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 Huawei Honor Quali sono le nuove funzioni : EMUI 10 - Il successore del sistema operativo EMUI 9.1 di Huawei è già nella fase finale di sviluppo ed è programmato per essere rilasciato ufficialmente il 9 agosto alla Huawei Developer Conference 2019

EMUI 10 Huawei Honor Quali sono le nuove funzioni : EMUI 10 - Il successore del sistema operativo EMUI 9.1 di Huawei è già nella fase finale di sviluppo ed è programmato per essere rilasciato ufficialmente il 9 agosto alla Huawei Developer Conference 2019

OPPO annuncia due nuove funzioni della ColorOS per migliorare il gaming su smartphone : La ColorOS di OPPO si aggiornerà presto con due nuove funzioni che andranno a migliorare sensibilmente il gaming su smartphone. L'articolo OPPO annuncia due nuove funzioni della ColorOS per migliorare il gaming su smartphone proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active migliora Bixby e aggiunge nuove funzioni : Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active porterà un miglioramento alle capacità di Bixby e nuove funzioni per il fitness. L'articolo Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active migliora Bixby e aggiunge nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

YouTube Music ora è quasi perfetto con l’aggiunta di queste novità : ecco le nuove funzioni : YouTube Music introduce la transizione senza interruzioni dalla modalità video a solo audio e viceversa per i video Musicali e sta testando il riposizionamento dello strumento di ricerca nella barra inferiore dell'interfaccia. L'articolo YouTube Music ora è quasi perfetto con l’aggiunta di queste novità: ecco le nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Steam Labs : nuove funzioni per trovare giochi : Steam Labs è un programma che consente a Valve di testare alcune funzionalità per aiutare gli utenti a trovare nuovi giochi. Cos’è Steam Labs? Ogni anno creiamo dozzine di esperimenti per la scoperta di nuovi titoli, video, apprendimento automatico e molto altro. Sai chi pensiamo possa essere interessato? Tutti! Per la prima volta anche tu puoi provarli, condividerli e sperimentarli. Infine, invia i tuoi commenti agli sviluppatori che li ...

Xiaomi Mi 9 avrà a breve un sacco di nuove funzioni : ecco quali sono : Una nutrita serie di novità sta per arrivare su Xiaomi Mi 9, con funzioni riprese da altri smartphone e novità assolute. Scopriamo quali sono. L'articolo Xiaomi Mi 9 avrà a breve un sacco di nuove funzioni: ecco quali sono proviene da TuttoAndroid.

Boeing - nuove disfunzioni al 737 Max : 0.33 Boeing, nuove disfunzioni al 737Max Nuovi problemi per il Boeing 737Max. Secondo un report della Federal Aviation Administration sarebbe stato trovato un nuovo rischio potenziale per il 737MAX, velivolo attualmente fermo dopo i tragici incidenti e i ripetuti malfunzionamenti rilevati nei mesi scorsi. Il nuovo problema sarebbe emerso la scorsa settimana durante la prova al simulatore di volo, cosicchè il volo di test per ottenere la ...

Tumori al cervello : le nuove tecniche chirurgiche li estirpano rispettando le funzioni cognitive : nuove tecniche di Chirurgia Neuro-Oncologica estirpano i Tumori cerebrali (gliomi) rispettando le funzioni cognitive a vantaggio della qualità di vita del paziente. Oggi gli interventi si fanno in base alle connessioni cerebrali del paziente (connettoma), che recupera meglio e più in fretta grazie a tecniche di riabilitazione neurocognitiva. Durante l’intervento il paziente è sveglio (in analgesia) e il chirurgo opera seguendo la mappa dei ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Il ricorso? Avremo nuove prove. Mi auguro che le novità sulla Ferrari funzionino” : Una conferenza stampa decisamente particolare quella di Sebastian Vettel, alla vigilia del GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet la Ferrari cercherà di interrompere l’egemonia della Mercedes, vittoriosa nei primi sette round. Tuttavia i pensieri del teutonico sono ancora alla gara precedente, a Montreal (Canada). La penalizzazione di 5″ che lo ha privato del successo, a vantaggio del ...

Redmi Note 7 Pro e ZTE Axon 10 Pro ottengono nuove funzioni con gli ultimi aggiornamenti : Redmi Note 7 Pro ottiene la modalità Game Turbo, mentre la fotocamera di ZTE Axon 10 Pro diventa in grado di effettuare uno zoom ibrido fino a 20x. L'articolo Redmi Note 7 Pro e ZTE Axon 10 Pro ottengono nuove funzioni con gli ultimi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi si prepara a ricevere due nuove funzioni : eccole in anteprima : Nonostante la riservatezza delle due funzionalità in test su Google Messaggi il lavoro di un membro di XDA è servito per attivarle in anteprima L'articolo Google Messaggi si prepara a ricevere due nuove funzioni: eccole in anteprima proviene da TuttoAndroid.

Piccole novità per Google Maps e Play Movies - fra chiusure e nuove funzioni : Da Google nelle scorse ore sono arrivate alcune Piccole novità per quanto riguarda Google Maps e la versione di Play Movies per Daydream VR. Ecco quali sono L'articolo Piccole novità per Google Maps e Play Movies, fra chiusure e nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.