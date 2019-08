Rimborso Irap 2019 | quando avviene | modalità | dichiarazione integrativa

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 8 agosto 2019). Il presupposto, per l’assoggettamento all’è l’esercizio abituale, di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi, nonché l’attività (istituzionale o commerciale) esercitata da società, enti, organi, ed Amministrazioni dello Stato. L’è determinata su base regionale, applicando le previste aliquote al valore della produzione netta, decurtata da eventuali deduzioni spettanti, che variano sia in base alla Regione di appartenenza, sia in relazione alla tipologia dei soggetti. Con riferimento ad esempio ai professionisti, questi devono scontare l’solo se dispongono di un’organizzazione stabile di mezzi o persone tali da integrare il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta. Può accadere che la valutazione del requisito oggettivo, non venga effettuata o effettuata ...