Decreto Sicurezza | Mattarella promulga la legge | ma chiede modifiche per 2 criticità 

Sicurezza bis - Mattarella firma il Decreto ma rileva due criticità : “Rilevanti perplessità”. E invia una lettera a Conte - Fico e Casellati : Sergio Mattarella ha firmato il testo che converte in legge il decreto Sicurezza bis, ma ha rilevato nel provvedimento patrocinato dalla Lega due criticità. Il Presidente della Repubblica ha Contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. I Contenuti del decreto “appena promulgato sono stati, in sede di conversione, ampiamente modificati dal ...

Mattarella promulga il Decreto Sicurezza Bis ma esprime "rilevanti perplessità" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e Sicurezza pubblica”, ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.Nella lettera ...

Sicurezza bis - Don Ciotti replica a Salvini : “Ho studiato Decreto. Io non faccio politica - difendo dignità delle persone come dice Vangelo” : “Il decreto Sicurezza bis l’ho letto – ha detto Don Luigi Ciotti di Libera, che nei giorni scorsi ha commentato negativamente le misure varate dal titolare del Viminale, Matteo Salvini – con serietà attenzione. L’abbiamo studiato e ci abbiamo lavorato sopra con dei professionisti del settore. Noi di Libera quando parliamo lo facciamo senza ideologie, senza emotività, ma basandoci sui fatti. Io non faccio politica, o meglio la ...

Decreto Sicurezza bis : disordini di piazza o allo stadio repressi con pene più severe : Il Decreto sicurezza-bis, convertito definitivamente in legge dal Senato lunedì pomeriggio, oltre al traffico di clandestini punta a rafforzare le norme di sicurezza pubblica sia sul versante di manifestazioni di piazza, sia su quello degli eventi sportivi

Tav - protesta di Europa Verde. Bonelli : “Mozione M5s? Una farsa. Hanno votato Decreto Sicurezza sapendo che chi protesta ora rischia galera” : Sit in di protesta di Europa Verde con il coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, in Piazza Vidoni a pochi passi dal Senato. “Ricordiamo al Movimento 5 stelle l’incoerenza di votare un decreto sicurezza bis – ha detto Bonelli – e poi presentare una mozione contro il Tav, ben sapendo che, grazie al primo, chi protesta a difesa dell’ambiente rischia la la galera” L'articolo Tav, ...

Decreto Sicurezza bis - negoziante fa sconti solo a stranieri : "Decreto oltre vergogna" : Federico Garau Il gesto di protesta del titolare del "Simeva Market" Massimiliano Picchietti, che appone un cartello sulle vetrate del suo negozio: "Sconto alla cassa del 10% per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questo Decreto va oltre la vergogna e l’infamia" Per protestare contro l'approvazione del Decreto Sicurezza bis, un negoziante di Berceto (Parma) decide di ...

Il mistero del tweet del Napoli sul Decreto sicurezza : Sull’account Twitter del Napoli è spuntato uno strano tweet riguardante il nuovo decreto sicurezza. La società esortava a firmare la petizione per convincere il presidente Mattarella a non firmare la nuova normativa. Pochi minuti e poi il tweet è stato rimosso. Al suo posto, ne è comparso un altro, con cui la Società ha in qualche modo giustificato il primo scrivendo di non aver segnalato volontariamente la petizione. Il Napoli, anzi, ...

Tutte le leggi che potrebbe violare il “Decreto Sicurezza bis” : La convenzione di Ginevra, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, forse anche la Costituzione: e sono nodi che a un certo punto verranno al pettine

Open Arms - Malta rifiuta lo sbarco - mentre l'Ue punta il dito contro il Decreto Sicurezza : Le autorità maltesi hanno negato lo sbarco alle 121 persone che si trovano a bordo della nave della ong spagnola Proactiva Open Arms. A riferirlo è il portavoce dell'organizzazione al sito Newsbook.com.mt. La nave, sulla quale si trovano anche quattro bambini, tra cui due gemelli di nove mesi, è ora

Decreto Sicurezza bis : Daspo di 5 anni agli ultras recidivi : Ieri il Senato ha votato la fiducia al Decreto Sicurezza bis. Come abbiamo accennato nelle scorse settimane, tra le varie misure ce ne sono anche contro il tifo violento. In primo luogo, gli ultras recidivi saranno allontanati dagli stadi per cinque anni. Divieto di accesso agli stadi in occasione di partite per chi viene denunciato per aver preso parte attivamente, incitato o indotto alla violenza, anche all’estero. Chi invece commette fatti di ...

Il Decreto Sicurezza bis è legge : Cosa prevede la legge, cosa cambia per chi si occupa di soccorso in mare e quali reazioni ha suscitato la sua approvazione. Leggi