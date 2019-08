Cyntoia Brown esce dal carcere La donna uccise il suo stupratore a 16 anni

Esce dal carcere Cyntoia Brown - la donna che a 16 anni uccise il suo stupratore : Da adolEscente era stata costretta a prostituirsi e a 16 anni uccise il suo aguzzino. Un delitto per il quale è stata condannata all’ergastolo nel Tennessee. Oggi, dopo 15 anni di carcere, Cyntoia Brown torna libera. A gennaio aveva ricevuto una commutazione della pena con condizionale: resterà in libertà vigilata per 10 anni.Continua a leggere