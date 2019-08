Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) In base alla classifica stilata dalla società internazionale specializzata Focus2Move, la(nella foto in versione compatta) è l’auto più venduta al mondo nei primi sei mesi di quest’anno. Non una novità, visto che la performance delnon fa altro che confermare un primato che resiste ormai da diversi anni. Nella classifica dei dieci veicoli più venduti al mondo la, giunta alla dodicesima generazione, precede il pick-up Ford Serie F e un altro alfiere della casa giapponese, il suv Rav4. Nel dettaglio, laha chiuso ilcon 596.282 immatricolazioni a livello globale e un calo del 2% sullo stesso periodo del 2018, il Ford Serie F ha totalizzato 539.181 unità (+0,4%), ilRav4 440.597 (+8,2%). Seguono, rispettivamente in quarta e quinta posizione, altri due modelli giapponesi targati Honda, apprezzati sia nel vecchio ...

TutteLeNotizie : Toyota Corolla, è lei la regina del mercato mondiale nel primo semestre 2019 - fattiamotore : Toyota Corolla, è lei la regina del mercato mondiale nel primo semestre 2019 - MarcoScafati1 : #Toyota #Corolla, è lei la #regina del #mercato mondiale nel primo #semestre 2019 -