Savona | aereo precipitato | la procura acquisisce il sistema Gps

Un aereo ultraleggero è precipitato in provincia di Savona e le due persone a bordo sono morte : Martedì sera un piccolo aereo ultraleggero è precipitato sulle alture di Calizzano, in provincia di Savona , e le due persone a bordo sono morte . L’ aereo era partito da Vercelli ed era diretto a Villanova d’Albenga. I soccorritori sono arrivati sul luogo

Savona - precipita un aereo : morte le due persone a bordo : Un piccolo aereo da turismo è precipitato in provincia di Savona. Per le due persone a bordo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere