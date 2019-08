Qualcosa si è rotto O si ricomincia da capo o ci si lascia da buoni amici

Salvini a Sabaudia : «Nel governo Qualcosa si è rotto - troppi no. Non sto lì a scaldare la poltrona» : Matteo Salvini nel comizio di Sabaudia, in provincia di Latina, ha anticipato quello che ha definito 'un periodo bello tosto': «Nel governo qualcosa si è rotto, troppi no....

Salvini dal palco di Sabaudia : “Con i 5Stelle Qualcosa si è rotto. Ma non ci interessano poltrone” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, dopo un lungo colloquio a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parla dal palco di Sabaudia: "Comunque vada a finire sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto al governo. Ma non vi nego che negli ultimi due o tre mesi qualcosa si è rotto".\\"L'ultima delle cose che ci interessano è avere qualche poltrona in più o qualche ministero, quello accadeva in passato. Le 7 poltrone della ...

Annullato il tour comico di Teo Teocoli : l’artista sta male “dopo vent’anni senza intoppi si è rotto Qualcosa” : Teo Teocoli ha Annullato i suoi spettacoli previsti in questi giorni a causa di problemi di salute. Il comico ha ringraziato i fan per l’affetto che gli stanno dimostrando in queste ore: “Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede, grazie a tutti comunque”. Teocoli, che è in giro per l’Italia con lo spettacolo ‘Tutto Teo‘, non ha precisato quale sia il problema di salute che lo ha portato ...

Pd-Cgil - Qualcosa si è rotto : Secondo una ricerca Ipsos, il 40% degli iscritti alla Cgil avrebbe scelto la Lega e il Movimento Cinque Stelle alle ultime elezioni politiche. È evidente che qualcosa si è rotto nel rapporto fra il centrosinistra e il Pd, da un lato, e i lavoratori e ceti deboli con i relativi sindacati di rappresentanza, dall’altra parte, in specie la Cgil. In Edicola Cgil, il tradimento: il 40% degli iscritti ha ...