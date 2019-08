Erica Piamonte in ospedale | Mal di stomaco insopportabile | dolore atroce per il

Fonte : blogo

(Di mercoledì 7 agosto 2019) I fan di, in queste ore, sono in apprensione. L'ex concorrente del 'Grande Fratello 16', attraverso una serie di Instagram Stories, ha rivelato di essere finita in, con un forte mal di, dovuto presumibilmente ad un periodo di forte stress. Cambio di programma ragazzi. Vado all'. Sto male davvero. Sono giorni che sto di m**da, io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal diè seriamente, un, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata. Adesso sono in barella qui in, sto aspettando e sto sempre peggio.: 'Bisex da sempre, Taylor Mega mi trasmette positività'in: "Mal diper il forte stress" 07 agosto 2019 ...

