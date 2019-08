Cancro | accordo Aifa-Novartis per il CAR-T

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019)per il CAR-T – De Maria (Rete oncologica nazionale): – è il primo passo, entro l’anno via al progetto per cura Ruggero De Maria, Presidente di ACC, la Rete Oncologica Nazionale fondata dal Ministero della Salute, ha espresso soddisfazione per l’trache introduce la prima terapia CAR T in Italia. «Ma questo – ha aggiunto – è solo il primo passo perché le applicazioni sono limitate alla leucemia linfoblastica acuta e al linfoma a grandi cellule della linea B. Alleanza Contro ilsta coordinando un progetto nazionale sulle CAR T per poter curare altre neoplasie che inizierà entro il 2019 e coinvolgerà 16 Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico aderenti alla Rete» Il progetto, finanziato dal Parlamento e coordinato dal Ministero della Salute, prevede la messa in funzione di officine farmaceutiche ...

