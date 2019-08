BH90210 | ecco la sigla che omaggia l' originale anni Novanta

Fonte : blogo

(Di mercoledì 7 agosto 2019) C'è già chi lo ha definito l'evento televisivo dell'estate, sebbene il suo target di riferimento non saranno tanto i più giovani famelici di serie tv quanto i nostalgici degli. Eppure,, il revival di Beverly Hills, 90210, ha generato una curiosità che solo i ritorno in tv dei marchi storici del piccolo schermo sanno fare.E Beverly Hills 90210 non è un franchise qualsiasi: con i suoi 293 episodi suddivisi in dieci stagioni ed i suoi quattro tra spin-off (Melrose Place e Models Inc.) e sequel-reboot (90210 ed un altro Melrose Place), è la serie che meglio di altre ha rappresentato gliamericani ed, in parte, anche italiani, grazie ad un successo arrivato fino a noi su quella Italia 1 canale giovane per eccellenza.la(chel') pubblicato su TVBlog.it 07 agosto 2019 13:36.

