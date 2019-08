Sicurezza-bis | i dubbi di Sergio Mattarella e le voci sui magistrati | affondano la legge

Il decreto Sicurezza bis è legge : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Lunedì 5 agosto il Senato ha approvato con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che limita il soccorso in mare e inasprisce, tra l’altro, alcune pene per reati legati alle manifestazioni ...

Matteo Renzi assente al voto al Senato sul Sicurezza-bis : ma non voleva far fuori Matteo Salvini? : Incredibile, ma vero. Dopo tanto rumore sulla mozione di sfiducia che voleva presentare in anticipo rispetto al "suo" Pd, dopo la lite con il segretario Nicola Zingaretti sulla raccolta firme (presentata in versione identica), Matteo Renzi ieri, lunedì 5 agosto, non era presente in aula al Senato. E

Ma quale Sicurezza bis? Open Arms pubblica le foto dei naufraghi soccorsi : C’è Hortensia, che è riuscita a scampare alla violenza ma non alla furia di chi, prima di farla imbarcare, le ha versato addosso carburante lasciando che l’acqua salata del mare facesse il resto. Ustionata, “ha bisogno di cure continue”. C’è Marie, della Costa d’Avorio, rapita, violentata, il padre del bimbo che ha in grembo assassinato un mese fa in un attacco al centro di detenzione di ...

Navi - migranti - ordine pubblico Che cosa cambia col Sicurezza bis : Divieto per le Navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la disposizione. Pene più severe per incidenti durante manifestazioni pubbliche e maggiori tutele per le Forze dell'ordine. Giro di vite per le violenze nelle manifestazioni sportive. Sono i pilastri sui quali si regge il cosiddetto decreto legge Sicurezza bis, convertito ...

Dalle maxi-multe alle ong all'arresto in fragranza del capitano : le 12 novità del decreto Sicurezza bis : Multe salate per le Ong che violano il divieto di accesso nel mare territoriale fino all'arresto in flagranza del capitano della nave che non si ferma di fronte allo stop della Guardia di finanza. Ma anche sequestro immediato delle imbarcazioni, che potranno essere vendute o distrutte. Sono le principali novità introdotte al testo del decreto sicurezza bis durante l'iter parlamentare. In tutto il decreto si compone di diciotto articoli, ...

Salvini incassa il Sicurezza bis - ma non basta per la tregua con il M5s : Centosessanta si', uno in meno della maggioranza assoluta al Senato, non bastano a risolvere i problemi del governo M5s-Lega. Con questo atteggiamento Matteo Salvini incassa l'approvazione definitiva del 'suo' decreto Sicurezza bis. "E' una bella giornata, a prescindere dai numeri", commenta il capo della Lega, dando per scontato l'ok al decreto già al suo arrivo al Senato per il voto. Così scontato che decide di lasciare Palazzo Madama ...

Sicurezza bis - è legge : e Salvini ringrazia la Vergine Maria : Il decreto legge Sicurezza bis, provvedimento voluto fortemente dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha incassato l’ultimo via libera del Parlamento e con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sarà legge. Salvini ringrazia la Vergine Maria: «Il decreto Sicurezza bis che dà più poteri alle forze dell’ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio voi, gli Italiani e la ...

Decreto Sicurezza bis - l’aiuto della coppia «sudamericana» e la scelta di Forza Italia sulla soglia : Una trentina gli assenti al voto sul Decreto sicurezza bis, tra loro Renzi e Ghedini. I senatori del Maie: «Ma noi abbiamo sempre votato a favore della maggioranza»

