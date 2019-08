Le componenti online e offline dei giochi Rockstar saranno divise in futuro?

Fonte : eurogamer

(Di martedì 6 agosto 2019) Avrete certamente notato che in questa generazioneGames ha cambiato radicalmente il modo in cui genera profitto dai suoi titoli, costruendoper giocatore singolo e aggiungendo poi enormi porzioni multiplayer che vivono per parecchi anni.GTAha avuto molto successo con questo modello e il più recente Red Deadsta crescendo molto.Durante l'ultimo incontro con investitori e gli analisti, al CEO di Take-Two, Strauss Zelnick è stato chiesto se la società sta prendendo in considerazione l'idea di dividere le parti per giocatore singolo e multiplayer per venderle separatamente.Leggi altro...