Il primo successo di Salvini e Di Maio

F2 - GP Ungheria 2019 : Mick Schumacher show - il figlio d’arte vince la sprint race! primo successo in carriera : Mick Schumacher ha vinto la sprint Race del GP di Ungheria 2019, il figlio d’arte ha conquistato il Primo successo in carriera nel Mondiale di F2. L’alfiere della Prema è stato strepitoso perché per ben 28 giri è riuscito a difendersi dalla costante pressione di Nobuharu Matsushita: il giapponese era più veloce del secondogenito del grande Michael soprattutto nel Primo settore ma poi il teutonico sfruttava al meglio il DRS nella ...

Tour de France 2019 - 19^ tappa senza vincitore! Corsa interrotta sull’Iseran per maltempo - Bernal primo ma niente successo : I colpi di scena non finiscono mai al Tour de France. La diciannovesima tappa è stata interrotta per grandine e fango in fondo alla discesa del Col de l’Iseran, il maltempo si è abbattuto sulla Grande Boucle e la strada si è rivelata impraticabile: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare la frazione proprio mentre i ciclisti stavano percorrendo la discesa dal durissimo Col de l’Iseran. La giuria, un’ora dopo la ...

Mondiali Nuoto - Quadarella oro nei 1500 stile. Nuovo record italiano e primo successo azzurro a Gwangju : primo oro dell’Italia ai campionati del mondo di Gwangju. Simona Quadarella ha trionfato nei 1500 stile libero in 15’40″89, segnando il Nuovo record italiano che migliora quello fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009 (15’44”93). La ventenne romana ha preceduto la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang. Assente la campionessa in carica e primatista mondiale, la statunitense Katie Ledecky, ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna - cos’è successo durante il primo allunaggio dell’Apollo 11 : Era il 20 luglio 1969, erano le 20:17:40 in Italia, quando Armstrong e Aldrin atterrarono sul suolo Lunare: l'Eagle ha raggiunto la Luna, missione completa. Vediamo insieme cos'è successo negli ultimi prima dell'alLunaggio avvenuto 50 anni fa e quali sono stati gli imprevisti che hanno rischiato di far saltare la missione Apollo 11.Continua a leggere

Dying Light 2 : il successo del primo capitolo ha spinto Techland a realizzare il sequel con idee ancora più ambiziose : Dying Light 2 arriverà da noi l'anno prossimo e Techland proporrà un gioco con molte grandi idee e ambizioni che potrebbero creare un titolo incredibilmente interessante. Ed è stato solo grazie al successo del primo capitolo se la società si è sentita abbastanza audace per introdurre tali idee.Il primo Dying Light è arrivato in un momento in cui lo sviluppatore Techland non era molto sicuro di quanto sarebbe stata valida la sua visione, stando a ...

50 anni dal primo passo sulla Luna : cosa è successo in 110 ore tra il 16 e il 21 luglio 1969 : Sono passati 50 anni dal primo passo che abbiamo compiuto sulla Luna. 'Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità' disse l'astronauta Neil Armstrong dell'Apollo 11 entrando ufficialmente nella storia: vediamo insieme cosa avvenne tra il 16 e il 21 luglio 1969, durante le 110 ore che anticiparono questo evento storico.Continua a leggere

MotoE - il primo successo lo firma Niki Tuuli : il finlandese precede Bradley Smith e Mike Di Meglio : Il pilota del team Ajo MotoE vince davanti a Smith e Di Meglio, vincendo così il primo Gran Premio di questa categoria Il primo Gran Premio di MotoE se lo aggiudica Niki Tuuli, che sfrutta al Meglio la partenza dalla pole position prendendosi così una prestigiosa vittoria in Germania, al termine di una gara ridotta per pioggia e interrotta anzitempo per la caduta di Savadori in curva 8. Il finlandese riesce ad avere la Meglio ...

ATP Antalya – primo successo in carriera per Sonego - l’azzurro trionfa in Turchia battendo Kecmanovic : Il tennista italiano si prende il Primo titolo ATP, superando l’avversario serbo con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1 Primo successo ATP in carriera per Lorenzo Sonego, che vince il “Turkish Airlines-Antalya Open“, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 445.690 euro in scena sui campi in erba della Turchia. Il tennista italiano si sbarazza in finale del serbo Kecmanovic, battendolo in tre set con il punteggio di 6-7(5) ...

Moto3 - GP Olanda 2019 : Dalla Porta a caccia del primo successo stagionale per evitare la fuga di Canet : Comincia domani con le prime prove libere il fine settimana del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa stagionale del Motomondiale e penultimo appuntamento prima della pausa estiva. Il circus si trasferisce ad Assen, nella cosiddetta “Università del Motociclismo”, in uno degli eventi motoristici più imPortanti ed attesi dell’anno in cui la classe Moto3 regalerà sicuramente grandi emozioni e sorpassi da brivido fino alla ...

Monte e Salemi : primo incontro dopo la rottura - cosa è successo : Francesco Monte e Giulia Salemi, il primo incontro dopo la rottura e il gossip che impazza su Diletta Leotta La rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte sembra davvero definitiva. I due ex fidanzati si sono incontrati per la prima volta durante una sfilata sul Lago di Como e soprattutto dopo il gossip che impazza […] L'articolo Monte e Salemi: primo incontro dopo la rottura, cosa è successo proviene da Gossip e Tv.

Brand di successo? Al primo posto cliente : Roma, 17 giu. (Labitalia) - Semplicità e fiducia sono le modalità preferite dai consumatori per [...]

La Ferrari trionfa a Le Mans e celebra i 70 anni dal primo successo : La Ferrari vince per la 36° volta la 24 Ore di Le Mans, con la vettura #51 di AF Corse guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra. Per la Casa di Maranello è la vittoria di classe numero 27 che si va a sommare alle nove assolute, la prima arrivata proprio 70 […] L'articolo La Ferrari trionfa a Le Mans e celebra i 70 anni dal primo successo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...