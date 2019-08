Firenze Il sindaco Nardella è Ufficiale dell’Ordine di Rio Branco

Fonte : laprimapagina

(Di martedì 6 agosto 2019) IlDarioè stato insignito del titolo didi Rioper l’impegno dimostrato nel rafforzare

AlexTheMod : @Ita_Firenze @JaponicaIrai @GregoriodeFalco Ma se sbarcano OGNI santo giorno. Il Sindaco di Lampedusa parla di sbar… - rudy34391029 : @matteorenzi Non sentirti in colpa per quello che hai fatto, il sindaco di Firenze ne combina di più grosse. - agenziaimpress : Le spoglie di #Dante non tornano a #Firenze. Sindaco di #Ravenna e petizione online spengono le speranze… -