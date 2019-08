Sulla manovra Conte e Salvini per ora procedono su binari paralleli

Lega-M5S - crisi d'agosto rinviata : lo scontro si sposta Sulla manovra : Ultima settimana di wrestling, a Camere aperte, tra Di Maio e Salvini. Ma non c'è da attendersi tregue ferragostane perché in riva al mare o sopra una montagna, meglio se esposti al...

Lega-M5S - crisi d'agosto rinviata : lo scontro si sposta Sulla manovra : Ultima settimana di wrestling, a Camere aperte, tra Di Maio e Salvini. Ma non c'è da attendersi tregue ferragostane perché in riva al mare o sopra una montagna, meglio se esposti al...

Matteo Salvini evoca le urne Sulla manovra - Luigi Di Maio risponde : la rissa finale? : "È chiaro che se arriva una manovra inadeguata... noi abbiamo in testa un'idea chiara: questa è una manovra importante in cui tutti dovranno avere coraggio. Se no il coraggio lo chiediamo agli italiani". Matteo Salvini parla apertamente di elezioni, per una delle prime volte: "La prossima manovra ec

Manovra folle in corsia - automobilista rischia di provocare incidente mortale Sulla tangenziale di Napoli : «Ci è stato segnalato un video di una delle telecamere di controllo della tangenziale di Napoli che mostra un fatto ai limiti dell?assurdo. Un soggetto alla guida di...

Rompere Sulla manovra. L'ultima tentazione della Lega : Lo chiama "quello lì" Di Maio, riferendosi a Salvini. In un incontro a porte chiuse con gli attivisti di Cosenza, il vicepremier M5s non fa mistero della sua irritazione: "L'atteggiamento della Lega è insopportabile. Ogni volta - ha spiegato - che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell'altro là e dobbiamo fare un accordo. Ogni volta". Una sorta di ...

Sulla manovra Di Maio sta con Conte e Tria. E la flat tax "è ancora un mistero" : “Sono ore in cui si dice che si stia perdendo fiducia nel ministro dell’economia e nel premier. Dico che questo non fa bene al Paese, hanno portato avanti trattative complesse con l’Ue, scongiurato procedure, abbiamo spread basso anche grazie al loro lavoro. E’ il momento di capitalizzare nella manovra. Ho piena fiducia in Giovanni e Giuseppe”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24.La flat tax ...

Nuovo scontro Sulla manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno "choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Governo - crisi lontana (per ora) ma Sulla manovra lo scontro è già "totale" : Salvini contro Tria sulla manovra: "Se il ministro dell'Economia pensa di fare una manovra da robetta non sarà il nostro...

Qui Dimaro. Mattinata di lavoro Sulla manovra per gli azzurri : Undicesimo giorno di ritiro per gli azzurri, siamo giunti già al giro di boa di questo ritiro pre-campionato. Carlo Ancelotti delinea sempre più i tratti del suo Napoli fra esperimenti e conferme in questo caldo e assollato martedì. A Dimaro Folgarida, davanti ai consueti spalti affollati dai tifosi, gli azzurri inizano la seduta mattutina subito con una partitella 9 contro 9 a campo ridotto e senza porte: massimo due tocchi. La solita ...

Salvini convoca le parti sociali Sulla manovra | Ira di Conte : "Una scorrettezza istituzionale" : "Non vogliamo sostituirci al premier", aveva detto il ministro dell'Interno. Il presidente del Consiglio però è gelido: "Se oggi qualcuno anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale"

Flat tax - Conte : “Siri non può partecipare a un incontro di governo. Sulla manovra decido io” : Il premier Conte riprende Salvini, e storce il naso Sulla presenza dell'ex sottosegretario Armando Siri al Viminale: "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale".Continua a leggere

Incontro Salvini-sindacati - Conte attacca : «Sulla manovra decido io» : Il premier avvisa il vicepremier leghista e parla di «scorrettezza istituzionale». Di Maio contro i sindacati: «Incontrano l’indagato Siri? Perché tutela le loro pensioni d’oro»

Concentrati Sulla manovra - non cedere alle provocazioni. La linea di Salvini : Non cedere a quelle che vengono considerate come “provocazioni” dei 5 stelle ma anche del Pd e delle forze di opposizione, in merito all’inchiesta sui presunti finanziamenti russi; mantenere la barra dritta, Concentrati sul lavoro e sui problemi della “vita reale”. E’ questo l’input che Matteo Salvini ha dato ai suoi in queste ore, riporta l’Agi. Dopo il weekend lontano da Roma con i comizi in ...