Palermo | morto dopo caduta dal balcone l’ex questore Giovanni Finazzo | ipotesi suicidio

Palermo - precipita dal balcone della sua abitazione. Morto l'ex prefetto Finazzo : ipotesi suicidio : Originario di Cinisi era entrato in polizia nel 1969. Questore a Trapani, Catania, Milano e Roma era stato prefetto a Trapani e Catania

Incidenti : tredicenne morto su Palermo-Mazara - non ce la fa anche fratellino 9 anni : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatto il piccolo Antonio Provenzano. Il bimbo di 9 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto nella notte del 12 luglio sulla Palermo-Mazara del Vallo, in cui perse la vita il fratello Francesco di 13 anni, è morto nel reparto di Neurorianimazio

Palermo - soddisfazione del sindaco Orlando : “Compito ‘Heraora’ è riportare entusiasmo - qui il calcio è morto” : “Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza. Mi auguro che la ‘Herahora’ possa far tornare un entusiasmo per il calcio in questa città corrispondente all’amore che noi palermitani abbiamo per la squadra di calcio e i colori rosa nero“. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla ‘Herahora srl’ di ...

Palermo - uomo si schianta in auto mentre era in diretta Facebook : morto uno dei due figli : Una mano sul volante, nell'altra lo smartphone per girare una diretta Facebook. Privo di cintura di sicurezza, con lo sguardo sempre puntato sullo schermo del telefonino per controllare bene l'inquadratura che dalla strada si spostava alternativamente sugli amici, sui figli o su qualsiasi passeggero a bordo con lui. Anche venerdì notte era in diretta sui social network poco prima dell'incidente costato la vita ad uno dei suoi due figli: l'altro, ...

Auto contro Tir a Palermo : morto un 22enne e 4 feriti : Un drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 luglio, in provincia di Palermo, lungo lo scorrimento veloce che giunge Agrigento, la statale 121, fra gli svincoli di Villafrati e Baucina. In seguito allo scontro tra almeno 2 Auto e un camion, verificatosi per cause che sono ancora in via di accertamento, un ragazzo di 22 anni è morto e altre 4 persone risultano ferite, una in maniera molto grave. Secondo le ...

Palermo. Vincenzo Ferrigno morto folgorato in una polleria in piazza Ingastone : Un dolore immenso per l’assurda morte di Vincenzo Ferrigno. Il ragazzo di 27 anni è deceduto dopo essere stato folgorato

Palermo - fiamme in casa : morto anziano : 8.15 Un anziano è morte nella tarda serata di ieri nell'incendio del suo appartamento, in via Altarello, alla periferia di Palermo. L'uomo, 79 anni, è morto per asfissia e a niente sono valsi gli aiuti del 118. Il fuoco è divampato nel suo appartamento al primo piano e ha lambito anche un'abitazione vicina. Si indaga sulle cause del rogo. In casa i vigili del fuoco hanno trovato cumuli di carta.

Palermo - aggressione in strada : disabile massacrato di botte e lasciato morto sotto casa : La vittima è il 41enne Nunzio Agnello che abitava a pochi passi dal luogo del ritrovamento del suo cadavere. A fare la macabra scoperta è stato il fratello che non riusciva più a mettersi in contatto con lui da diverse ore. La vittima pare avesse avuto un telefonata prima di uscire di casa a piedi.