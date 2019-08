Usa | assalto spari e terrore a El Paso | in un supermercato Walmart Almeno venti morti

Usa - assalto spari e terrore a El Paso - in un supermercato Walmart Almeno ventidue morti : Molti bambini coinvolti nella strage in un sabato di shopping a El Paso. Almeno 22 vittime, fermato un 21enne. Trump: «Dio sia con voi»

Assalto dei No Tav in ValsUsa : razzi - fuochi e petardi. Denunciati 70 attivisti : Due notti di attacchi al cantiere della Torino-Lione. Il ministro Salvini: “Adesso arresti e accelerazione dei lavori”

Usa - assalto Area 51.Militari in allarme : 0.00 Fino a 1.200.000 corridori si preparebbero a un raduno storico il 20 settembre: l'evento si chiama "Storm Area 51. They Can't Stop All of Us" (assalto ad Area 51, non possono fermarci tutti). Area 51 è la zona militare super controllata dell'esercito americano nel deserto del Nevada dove sarebbero tenuti nascosti alcuni alieni e si lavorerebbe ad armi batteriologiche segrete. E' la zona meno accessibile del pianeta ma che adesso rischia ...

“Storm Area 51. They Can’t Stop All of Us” - 1 milione e 400 mila runner preparano l’assalto all’Area 51 : militari Usa in preallarme - “difenderemo l’America e le sue truppe” : Potrebbero essere un milione e 400 mila i corridori al raduno per la corsa più incredibile della storia. “Storm Area 51. They Can’t Stop All of Us” è in programma il 20 settembre 2019 proprio nell’Area 51, la zona militare super controllata dell’esercito americano nel deserto del Nevada dove leggenda narra che siano tenuti nascosti alcuni alieni e si lavori ad armi batteriologiche segrete. E’ la zona meno ...