Salta il filtro in diretta | giovane star del web in realtà è una 60enne

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) La vlogger cinese Qinao Biluo è incappata in un errore durante il suo live online... si fingeva unragazza e invece ha 58 anni. Per anni ha ingannato i suoi follower, dicendo loro di essere unavlogger, quando invece aveva quasi sessant'anni. La maschera è caduta invideo, quando durante il live, per un errore, èto ildi bellezza e si è mostrata per quello che è realmente, ovvero una signora di 58 anni.E così è crollato il mistero sulla figura della vlogger cinese Qiao Biluo, insu Douyu, una piattaforma molto utilizzata in Cina dove la stessa aveva fatto molto successo, cavalcando appunto il mistero sulla propria età e la propria conformazione fisica.

